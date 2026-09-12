Русия издирва Кенеди заради Украйна. С какво го плаши
Москва обяви 32-годишния Конър Кенеди за „чуждестранен наемник“ и го заплашва с до 10 години затвор
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Москва обяви 32-годишния Конър Кенеди за „чуждестранен наемник“ и го заплашва с до 10 години затвор
Министерството на правосъдието на Русия включи Каспаров в списъка на чуждите агенти през май 2022 г.
Обявиха международно издирване след катастрофата край Изворче
41-годишният англичанин е обявен за международно издирване
Враца. Мъж от Мездра, обявен за международно издирване, е бил заловен, съобщиха от ОД на МВР-Враца. На 19 ноември 2014 г., в 09.30ч. в града е устано...