Заловиха мъж от Мездра, обявен за международно издирване

Враца. Мъж от Мездра, обявен за международно издирване, е бил заловен, съобщиха от ОД на МВР-Враца. На 19 ноември 2014 г., в 09.30ч. в града е устано...