Казаха кога ще дадат добавките на пенсионерите за Великден

Необходимите средства за изплащане на добавките са 57 800 000 евро

16 мар 26 | 8:48
Боряна Колчагова

Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплати допълнителна сума към пенсията на над 1,6 млн. пенсионери заедно с пенсиите за април 2026 г.

На свое заседание на 11 март 2026 г. Министерският съвет прие решение за отпускане на „великденски добавки“ на най-уязвимите групи пенсионери по определен финансов критерий.

В изпълнение на взетото решение по 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година.

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

