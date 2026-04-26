Адски пожар на "Тракия". Летят пожарни и линейки

Огромен пожар гори край магистрала "Тракия". Издигат се големи ярки пламъци и облаци от черен дим. Мястото на инцидента е 97-и километър в посока Бургас.

Според очевидци във фейсбук групата "Магистрала Тракия", на място са пристигнали полиция и пожарна. Движението се осъществява и в двете посоки, но става бавно. Едното платно е по-близо до огъня и видимостта е намалена.

Към момента не е ясно какво гори. Има предположения за хвърлена цигара, която може да е подпалила растителността.

Няма информация за пострадали хора.

