Брюксел с предупреждение към Скопие! Българите в конституцията

Приемането на договорените през 2022 г. промени в конституцията остава единственият формален път за започване на преговорите за членство на Северна Македония в Европейския съюз. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща по време на съвместна пресконференция с премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, цитиран от БТА.

Преди 4 години Северна Македония прие тъй нареченото "френско предложение", което бе одобрено от всички държави членки на Европейския съюз. То определя рамката, при която страната може да започне преговори за членство в ЕС.

Едно от условията за начало на преговорите е включването на българите в конституцията на Северна Македония. Освен това Скопие трябва да изпълнява задълженията си по Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България, подписан през 2017 г., както и по двата допълнителни протокола към него.

Освен българите Северна Македония трябва да включи в преамбюла на конституцията си българите, хърватите, черногорците, словенците, евреите и египтяните. Като египтяни се определят част от ромите в страната.

Преди седмица министър-председателят на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че правителството му няма да включи българите в конституцията на страната.

"Повтарям, че договореното е договорено и трябва да се изпълни. Нищо повече и нищо по-малко от това. Това означава, че договореното през 2022 г. трябва да се изпълни. След това става дума за нормалния процес на разширяване. Да се отворят преговорните глави, клъстерите и преговорите вървят крачка по крачка, а това е процес, който се основава на заслуги и това е нещо, което правят и другите държави кандидатки. Ако ме питате дали Европейският съвет може да приеме заключения, в които да каже, че Северна Македония е изпълнила това, което се е съгласила да изпълни през 2022 г. и тогава формално можем да отворим преговорите, пожелавам колкото може по-рано на Европейския съвет да има възможност да приеме такива заключения. Но това зависи от Северна Македония, за да изпълни онова, което е договорила през 2022 г.", каза Коща в отговор на журналистически въпрос, свързан със заявените от правителството в Скопие очаквания от Европейския съвет да приеме нови заключения, като гаранция, че към Северна Македония няма да има нови искания.

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски посочи, че правителството остава твърдо ангажирано с европейския път.

"Не търсим привилегии. Не търсим по-лесни правила. Не търсим нещо, което не принадлежи на другите. Търсим принципи и надежден, предвидим процес. Търсим процес, в който реформите, трудът, заслугите и изпълнените задължения ще бъдат наистина оценени.... След години на чакане, компромиси, очаквания, изпълнени искания и чести промени в политическия контекст, е естествено, че в известен смисъл гражданите чувстват по-голяма несигурност, а от друга страна е необходима по-голяма сигурност. Европа беше най-силна, когато показа визия, политическа смелост и последователност към собствените си ценности. Когато беше пространство на възможности, справедливост и предвидимост... Вярвам, че достойнството, идентичността и принципите не трябва да бъдат пречка за европейската перспектива, те са неразделна част от нея", заяви на пресконференцията Мицкоски.

"Силата да оформите бъдещето си е във вашите ръце. Единственият начин да се постигне напредък към европейската интеграция е чрез конструктивен диалог със съседите, чрез предприемане на прагматични стъпки за изграждане на доверие и прилагане на необходимите реформи", каза в обръщението си Антонио Коща, който подчерта, че ЕС остава най-важният партньор на Северна Македония и Западните Балкани, но следващата стъпка към членство зависи от изпълнението на вече поетите ангажименти.

Скопие е част от обиколката на Коща в държавите от Западните Балкани. Утре той ще отпътува за Прищина, посещението му в Белград ще бъде на 4 юни, а на 5 юни ще бъде съпредседател на срещата на върха ЕС - Западни Балкани в Тиват, Черна гора, на тема "Споделен просперитет и стабилност на ЕС и Западните Балкани".

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