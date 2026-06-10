Отиде си легендарен български диджей

"И аз не искам такива новини! Но те идват ли, идват!", каза Ники Кънчев. "Стефан Крачанов беше Разкошен човек! Уникален меломан! Пловдивчанин, присаден в София!

Отишла си е една от легендите на родните сцени, клубове, дискотеки и нощен живот - Стефан Крачанов, известен на любителите на музиката като DJ Стивън. Тъжната вест съобщиха журналистът Ники Кънчев и колегите му от движението "Метрополис".

"Скъпи приятели, Отиде си DJ Steven/ Metropolis a.k.a Stevo Kurt. Отиде си нашият скъп приятел, нашата сродна душа и ние не можем да намерим думите, с които да опишем празнината в сърцата ни. Може би защото и ние като него общувахме с вас чрез музиката.

Общуване, което той владееше до съвършенство. Независимо дали пред 80 души в някой клуб, пред 8000 души в зала Фестивална или пред 18 000 на Стрийт парада в княжеската градина. Усмихнатият магьосник, който винаги просрочваше края на партитата ни, за да ни пусне още малко красива и истинска музика, този път избърза с последното си парче. Техното е част от неговата ДНК. От всички нас зависи да съхраним ритъма и духа на сцената такава, каквото той я обича. Ще го пазим в сърцата си така, както е на тази снимка - усмихнат и готов да подаде ръка на всеки.

Нашият Стефан, вашият приятел, който, вярваме, че в момента весели ангелите в небесната дискотека така, както никой преди него.

През следващите дни ще съобщим кога ще се състои опелото, за да изпратим Стефан както подобава", съобщиха съкрушените му колеги и приятели от "Метрополис".

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