Невиждан протест. Земеделци черпят с краставици

Невиждан протест се състоя у нас. Земеделци блокираха за кратко пътя I-5 Русе – Маказа до хасковското село Конуш в знак на протест срещу ниските изкупни цени на продукцията им, а за извинение - черпеха шофьорите.

Няколко десетки зеленчукопроизводители поискаха мерки и срещу нерегламентиран, по техни думи, евтин, но некачествен внос от трети страни.

Спирането на движението, макар и за кратко, предизвика опашки от чакащи заради натоварения трафик от и към Беломорието. В знак на извинение за причиненото неудобство стопаните раздаваха на принудените да чакат шофьори пакетирани краставици и чушки.

Тук сме поне да ни чуят. Знаем, че е трудно държавата да предприеме нещо, каза производителят Митко Дерменджиев. Той поясни, че заради нарасналите цени на горива, торове, препарати и труд сметката не излиза. По думите му в момента изкупната цена на корнишоните е 50–60 цента на килограм, което не покрива направените разходи.

Негови колеги го подкрепиха, като посочиха, че вече дават реколтата на животните. В същото време, по думите на недоволните, например от Турция се внасят зеленчуци на ниски цени, но обработвани със забранени в Европейския съюз препарати.