Издъхна прочут диджей, променил облика на френската електронна музика
Той бе на 50 години
Следете всички новини, анализи и коментари за Диджей. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той бе на 50 години
Това съобщиха Ники Кънчев и Метрополис
На 69-годишна възраст
Билетите влизат в продажба на 28 март
Печалбата е много сериозна
Връзката на Софи и Валтера била отдавна
"Почивай в мир, приятелю. Ще ни липсваш, това е сигурно", написа Sonique
Диджеят с изкуствен интелект имитира атмосферата на радиото
Беше и силен участник в Сделка или не
Партито се нарича Solun Fantasy 2020
Жертвата на кървавото убийство, което потресе Варна, е 46-годишният диджей Тодор Желев Тодоров, научи "Стандарт". Кървавите следи, които е оставил сл...
Промоционалните и ВИП билетите тръгват в продажба тази сряда София. Абсолютният фаворит на българската публика, който все още държи двата рекорда за...
Парис Хилтън отнася много критики за уменията си като диджей, но въпреки всичко постигна така жадуваното признание. След като преди време богатата на...
Дарт Вейдър, Чубака, Йода и Имперският щурмовак са част от новото хитово Star Wars шоу на диджей Диан Соло. В него четирима популярни танцьори са обле...
БГ лигата събра 600 лв. на празника си и клубове дариха пари
София. Мултифункционалният Николас Джаар, който е американски продуцент, изпълнител и диджей с чилийски произход, ще се срещне тази вечер за пръв път...
Алесандро Краус и Лекс Емпрес направиха уникален новогодишния купон в „Хепи Енд"
Банско. Любимият диджей на италианската звезда на Милан Марио Балотели ще посрещне Нова година в Банско, научи „Стандарт нюз". Швейцарецът Алесандро...
Бургас. Гола диджейка ще миксира на 7 август на северния плаж в Бургас. Музикалната дама ще повдигне градуса на настроението в бийч бар „Пилоу" с горе...
Ренета Петрова пее родни хитове по италианските дискотеки