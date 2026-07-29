Издъхна прочут диджей, променил облика на френската електронна музика

Прочутият френски диджей и музикант Кавински почина от инсулт на 50 години.

Роден като Венсан Белорже, той бе една от водещите фигури във френската електронна музика със специфичен ретро-футуристичен стил, вдъхновен от филмовите саундтраци и видеоигри.

Той създаде измисления персонаж "Kavinsky" – зомби шофьор, който катастрофира със своето Ferrari Testarossa, но се завръща сред живите, за да прави електронна музика.

Кавински има няколко хитови албума, които промениха облика на френската електронна музика.