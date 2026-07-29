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Издъхна прочут диджей, променил облика на френската електронна музика

Той бе на 50 години

Издъхна прочут диджей, променил облика на френската електронна музика
Снимка: DFA
29 юли 26 | 13:31
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Григор Атанасов

Прочутият френски диджей и музикант Кавински почина от инсулт на 50 години.

Роден като Венсан Белорже, той бе една от водещите фигури във френската електронна музика със специфичен ретро-футуристичен стил, вдъхновен от филмовите саундтраци и видеоигри.

Той създаде измисления персонаж "Kavinsky" – зомби шофьор, който катастрофира със своето Ferrari Testarossa, но се завръща сред живите, за да прави електронна музика.

Кавински има няколко хитови албума, които промениха облика на френската електронна музика.

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Автор Григор Атанасов

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