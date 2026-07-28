Рок хит от 1968 г. остава популярен и днес! Каква е тайната му?

Повече от половин век след излизането си „Anyone for Tennis“ („Някой за тенис“) остава една от най-необичайните и недооценени песни на британската група Cream. Записът от 1968 г. се отклонява рязко от тежкия блус рок и психеделичния звук, с които триото печели световна слава. Ерик Клептън, Джак Брус и Джинджър Бейкър заменят мощните китарни импровизации с акустични ритми, джазови барабани и привидно безгрижна мелодия. Скромното представяне в класациите не пречи на песента да продължи да привлича нови слушатели десетилетия след разпадането на групата.

Cream показват напълно различно лице

Cream често е определяна като първата голяма рок супергрупа заради музикантите, събрани в състава й. Клептън вече е известен от John Mayall & the Bluesbreakers, а Брус и Бейкър идват от влиятелната британска формация The Graham Bond Organisation.

В „Anyone for Tennis“ тримата умишлено се отдалечават от обичайния си стил. Песента смесва фолк рок, леки акустични партии и закачлив ритъм, който звучи почти иронично на фона на по-тежкия репертоар на групата.

Композицията е написана от Ерик Клептън заедно с австралийския художник и текстописец Мартин Шарп. Двамата вече са работили заедно по „Tales of Brave Ulysses“, а новата им песен показва отново увлечението на Шарп по образния и леко сюрреалистичен текст.

Записана за големия албум, останала извън него

„Anyone for Tennis“ е създадена по време на записите на двойния албум „Wheels of Fire“, но не влиза в окончателната му версия. Причината е, че песента е предназначена за саундтрака на екшън филма „The Savage Seven“ и излиза като отделен сингъл.

Филмът не постига значителен успех и постепенно потъва в забрава. Музикалната тема обаче успява да се отдели от съдбата му и заживява собствен живот сред почитателите на Cream.

Това превръща песента в любопитно изключение в историята на групата - запис, роден покрай чужд проект, който оцелява много по-дълго от произведението, за което е създаден.

Скромен успех в класациите

В САЩ „Anyone for Tennis“ достига 64-то място в „Билборд Хот 100“ и остава в класацията пет седмици. Това е петата песен на Cream, успяла да влезе в престижното американско подреждане.

Във Великобритания сингълът стига до 40-о място и прекарва три седмици в официалната класация през юни 1968 г. Парчето достига и 37-а позиция в Канада, което му осигурява по-широка международна популярност.

Само няколко месеца по-късно, през ноември 1968 г., Cream официално се разпада. Краткият живот на групата обаче не спира песента да остане част от наследството й.

Феновете откриха скрития хит отново

„Anyone for Tennis“ продължава да получава положителни реакции в официалния канал на Cream в Ютюб. Почитатели определят парчето като отличен сингъл и изразяват изненада, че през 1968 г. не е достигнало по-висока позиция в класациите.

В музикални дискусии песента често е посочвана като един от най-недооценените записи от сесиите за „Wheels of Fire“. Нейната сила се крие именно в различното звучене - вместо да повтаря успешната формула на Cream, тя разкрива по-леката, игрива и експериментална страна на легендарното трио.