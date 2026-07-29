Тръмп с ключово решение за Украйна. Зеленски доволен

Украинският президент поиска лицензи за производство на прехващащи ракети за противовъздушната отбрана "Пейтриът" по време на "добра среща" с американския президент Доналд Тръмп във вторник в Белия дом. Зеленски заяви във вторник, че руският му колега Владимир Путин не разполага с инициативата във войната заради тежките загуби, съобщава "Фокс Нюз" в излъчено интервю.

По думите на Зеленски, Путин губи по около 30 000 свои войници месечно, което представлява значителни загуби, но въпреки това руският президент не желае да спре войната.

Украинският лидер направи изявлението по време на посещение във Вашингтон, което включваше разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп и присъствие на погребението на проукраинския сенатор Линдзи Греъм.

Срещата, продължила малко над час, се състоя на фона на засилващи се далекобойни удари между Киев и Москва, а водените от САЩ дипломатически усилия за прекратяване на войната са в застой.

Зеленски уточни пред водещия Шон Ханити, че Тръмп се е съгласил да даде лицензите и че е провел среща с представители на американски военни компании за евентуално съвместно производство. Тръмп от своя страна публикува снимки от срещата в социалните мрежи, определяйки я като много успешна.

Преди срещата висш украински служител съобщи пред АФП, че приоритетите на Киев са нови доставки на противобалистични ракети и начини за съживяване на дипломацията повече от четири години след пълномащабното руско нашествие.

По данни на ООН миналият месец е бил най-смъртоносният за цивилни граждани в Украйна от април 2022 г. насам заради засиленото използване от Русия на трудните за прехващане балистични ракети. Зеленски присъства и на панихида за републиканския сенатор Линдзи Греъм, който почина внезапно този месец на 71-годишна възраст.