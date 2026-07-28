Пробив: Зеленски влезе в Овалния кабинет, този път с костюм

Украинският президент Володимир Зеленски проведе ключови затворени преговори с американския лидер Доналд Тръмп в Белия дом днес. Срещата в Овалния кабинет продължи около 30 минути при закрити врата, като този път Зеленски се появи в костюм, след като при предходното му гостуване президентът на САЩ го нахока за хайманашката му визия - тениска и дънки. Веднага след визитата Зеленски обяви сериозен технологичен и отбранителен напредък: двамата държавни лидери са обсъдили официалното лицензиране на производството на прехващачи за зенитно-ракетните системи „Пейтриът“ в Украйна. Стратегическото сътрудничество и противоракетната отбрана остават приоритет номер едно за Киев в опит да се даде нов тласък на дипломатическия процес за постигане на мир.

Обрат в нагласите: Тръмп впечатлен от украинските дронове

Визитата на Зеленски бележи забележителна промяна в отношенията му с Тръмп, които в миналото изглеждаха сериозно обтегнати. Източници от Белия дом разкриват, че американският президент вече вижда ситуацията на руския лидер Владимир Путин в по-неблагоприятна светлина и е силно впечатлен от ефективността, с която Украйна използва бойни дронове. Като ясен знак за демонстриране на военна мощ и засилване на симпатиите на Тръмп, в навечерието на посещението украинските сили нанесоха мащабни удари по ирански кораби в Каспийско море.

На лов за приятели сред лагера MAGA

Украинската делегация пристигна във Вашингтон с ясна политическа мисия – да спечели благоразположението на републиканските критици от движението „Америка на първо място“ (MAGA). Позициите в Капитолия започват да се раздвижват. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс наскоро оцени високо отбранителната стратегия на Киев, а консервативни активисти вече открито подкрепят каузата. Въпреки това в Камарата на представителите все още има силно ядро републиканци, които се съпротивляват и настояват за пълно спиране на икономическата помощ.

Почит към Линдзи Греъм и битка за нови санкции

Програмата на Володимир Зеленски в САЩ включва и емоционален дипломатически ход – той ще присъства лично на погребението на влиятелния американски сенатор Линдзи Греъм, който беше сред най-яростните защитници на Украйна. По-късно вечерта украинският лидер ще направи обръщение пред пълния състав на Сената в Капитолия. Ключовата цел на срещата със 100-те сенатори е да се окаже натиск за окончателното приемане на забавения законопроект за нови, изключително тежки санкции срещу Русия, чийто автор приживе беше именно сенатор Греъм. Сенатът планира да проведе първото гласуване по документа още тази вечер.

Веднага след разговорите с украинската делегация, Тръмп ще приеме в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняху.

