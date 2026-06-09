Зелена светлина за партията на Радев. Решението на съда

Прокуратурата не видя пречки „Прогресивна България“ да бъде вписана като политическа партия. Софийският градски съд разгледа заявлението за регистрация на формацията и ще излезе с решение в законоустановения срок.

Прокурор Милен Ютеров заяви, че са спазени изискванията на Закона за политическите партии. Така решението на съда остава последната стъпка пред официалното включване на „Прогресивна България“ в регистъра на партиите.

Адвокат Стефан Вълчев, който представлява „Прогресивна България“, поиска съдът да уважи внесената молба за регистрация. По думите му формацията е представила всички изискуеми документи и е изпълнила законовите предпоставки.

„Съобразили сме се със закона за политическите партии, представени са всички изискуеми от закона актове. Вярвам, че сме изпълнили всички законови предпоставки и липсват пречки за уважаване на искането ни. Разчитам на вашата обективност и справедливост“, каза Вълчев, цитиран от БТА.

Позицията на прокуратурата също беше в полза на регистрацията. „Не съществуват пречки да бъде вписана „Прогресивна България“ като политическа партия в регистъра на политическите партии“, заяви прокурор Милен Ютеров от Софийската градска прокуратура.

Искането за официалното вписване на формацията беше депозирано от министър-председателя Румен Радев на 19 май тази година. След днешното изслушване магистратите разполагат със 14-дневен срок, в който трябва да обявят решението си.

„Прогресивна България“ вече участва на парламентарния вот на 19 април 2026 г., но тогава се яви като коалиция. В нея влязоха партиите „Социалдемократи“, Социалдемократическа партия и Движение "Нашият Народ“.

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