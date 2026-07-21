Ген. Румен Миланов обяви нова цел: Край на компроматните банки

Спецслужбите в България се нуждаят от цялостен анализ на работата си, ограничаване на политическото влияние и повишаване на професионалната им ефективност. Това заяви ген. Румен Миланов от „Прогресивна България“.

По думите му първата стъпка трябва да бъде оценка на постигнатите резултати и на проблемите в работата на службите.

„Трябва да се направи анализ какво са постигнали, какви са проблемите и какво трябва да се промени, за да бъдат по-ефективни. Необходимо е да се намали политическото влияние, да се повиши квалификацията и отговорността на ръководителите“, заяви Миланов.

Той коментира и темата за използването на специални разузнавателни средства. Според него една от основните задачи пред службите е да установят дали съществуват частни структури, които извършват незаконно подслушване и проследяване.

„Това е по-опасно от дейността на държавните служби, защото при тях всичко е документирано и подлежи на контрол“, посочи той.

По думите му трябва да се работи и за ограничаване на т.нар. „компроматни банки“, които могат да бъдат използвани за оказване на натиск и влияние.

Ген. Миланов коментира и искането за разполагане на американски самолети в авиобаза Безмер.

Според него става въпрос за логистична подкрепа, а не за разполагане на бойни формирования.

Той заяви, че след като предложението вече е било одобрено в ресорната парламентарна комисия, най-вероятно парламентарната група на „Прогресивна България“ ще го подкрепи и в пленарната зала.

По отношение на идеята за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Миланов коментира, че подобна стъпка би могла да бъде полезна, но решението е в правомощията на държавния глава.