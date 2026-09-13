Ген. Румен Миланов обяви нова цел: Край на компроматните банки
US-самолетите са логистична подкрепа, а не за разполагане на бойни формирования
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US-самолетите са логистична подкрепа, а не за разполагане на бойни формирования
И Копринката, и Пламен Узунов са субекти, които заслужават внимание, смята лидерът на ГЕРБ
Включено е и първо четене на промени в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс
Колисията за контрол над спецслужбите и СРС-тата ще има постоянен председател
Президентът няма да се произнася за назначенията на редица спецслужби
Руският президент направи видеообръщение
Русия досега се въздържаше да обвини Украйна за тази атака
Димитър Георгиев и Атанас Атанасов чакат разговор за съдбата си с премиера
Влизането на шпионина Федотов у нас не може да стане без държавна подкрепа, смята вторият в ГЕРБ
Американските експерти за борба с тероризма са разочаровани и обезпокоени от белгийските спецслужби заради неспособността им да се справят с клетките...
Група терористи е превзела НДК и е възможно да има заложници. Отделно атентатори с бомби атакуват метростанция "Константин Величков". С този сценарий...
Инвеститори от Европа с интерес към оръжейния завод в РусеСиндикатите готвят блокиране на Дунав мост, за да защитят 750 работни места Сигнали от спец...
Атентатор от Татарстан е първият тартор на групата "Българската следа" в глобалния джихад отново излезе на мода през последните седмици след изявлени...
София. Съветът по сигурността към Министерския съвет ще координира и контролира спецслужбите и всички негови решения ще са задължителни за тях. Това с...
Вашингтон. Конгресът на САЩ отхвърли законопроект, ограничаващ спецслужбите да следят телефонните разговори и личната кореспонденция. Автор на законо...