Има ли шок! Борисов хвърли неочаквано признание за Радев

"След 27 години падна мониторинговият механизъм у нас. Вчера всички в Европа гласуваха да отпадне, с изключение на Северна Македония", обяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Бих си поръчал такъв синхрон. Както за Шенген, за еврозоната, трябваше да дойде това управление, за да падне този механизъм", допълни той.

Относно назначенията на шефовете на службите Борисов попита президента Румен Радев защо блокира тези назначения. "Радев не е едноличен господар. Еднолично може да си назначава конституционни съдии. Парламентът също има, но след много дебати и изслушвания. Така става и с шефовете на службите - ако не го харесва, го спира", подчерта лидерът на ГЕРБ.

"Сега темата на войната ни нарушава съня. Службите трябва да работят. Това е нещо, което изключително ни притеснява. Светът уверено върви към война. Агресията на Русия не спира и е чудовищна. Адекватните реакции на Америка и Европа не успокояват нещата. Затова трябва да имаме много организирани служби", поясни Борисов.

"Неговите лични назначения (на Радев – бел.ред.) съм ги пазил. В това ме обвиняваха всички. Аз ще препоръчам да се гласува за тези хора. Но не може така непрекъснато да си играе с правителството. Това, което прави с парламентарните групи - нищо не се прави срещу, а за по-добра работа. Защо една година, докато бяха неговите служби, които лично пазих, казах, че няма да ги сменяме. Трябва да се оставят да работят на спокойствие. Има страшно много хибридни атаки", подчерта Борисов, след което се изнерви на въпрос на репортер, зададен му, докато говори.

"Не ме прекъсвайте ако обичате! Като приключа ще ви отговоря. Винаги съм отговарял", отсече Борисов.

"Защо само ние трябва да правим компромиси? Радев е от 9 години в политиката и иска да се продаде като нов. Ние прекрасно знаем за всичко. Те едно говорят, а друго правят. И днес сме платили 1 млн. и 50 хиляди за "Боташ".

И Копринката, и Пламен Узунов са субекти, които заслужават внимание. Една година държах неговите хора. И Пеевски се беше съгласил. Само бях казал Атанасов, ако се съгласи, да е шеф на ДАНС, че на него му имам доверие", заключи бившият премиер.

