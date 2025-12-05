Алгафари изригна с пост след обсадата на дома на Борисов

Анализаторът Нидал Алгафари написа остър коментар във Фейсбук по повод ексцесиите пред дома на Бойко Борисов в Банкя.

Ето какво коментира той:

"Приятели, една тумба от странни човеци стигнала до дома на Борисов в Банкя. Почти шепнели : - Отивай си с мир!

Господин Михайлов, че господин Борисов си е отишъл с мир у дома си, ала не разбирам тубата ти що дири там. Какво очакваш да се случи? Да помоли народните избранници от политическа партия "ГЕРБ" да не гласуват имунитета ти ли? Или си очаквал, че младежите на "ГЕРБ" няма да се притекат готови да те наритат до парка ти и обратно, така няколко пъти? Ти господин Михайлов, не можеш, а и нямаш качества да бъдеш пазвантин на зеленчуковата му градина, камо ли да му се репчиш.

Друга тумба от неясни човеци, пък се направили на нощни плашила и тръгнала да плаши семейството на кмета на Враца. Представяте ли си тези политически сомнамбули до какво дъно са стигнали?

Сега разбирам думите на П.Р.Славейков, изляти от душата му през 1875 година :

Не сме народ, не сме народ, а мърша,

хора, дето нищо не щат да вършат.

Всичко тежко, всичко мъчно е за нас!

„Аз не зная! Аз не мога!“ — общ е глас.

И не знаем, не можеме, не щеме

да работим за себе си със време.

Само знаем и можеме, и щеме

един други злобно да се ядеме…

Помежду си лихи, буйни, топорни,

пред други сме тихи, мирни, покорни…

Все нас тъпчат кой отдето завърне,

щот сме туткун, щото не сме кадърни…

Всякой вика „Яман ни е нам хала!“ —

а всякому мерамът е развала…

Не сме народ! Не сме народ, а мърша,

пак ще кажа и с това ще да свърша."

