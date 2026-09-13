ГЕРБ се забави опасно с кандидата. Алгафари видя големия проблем
Партиите губят доверие, личностите излизат напред, а президентският вот все повече става мажоритарна битка
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Партиите губят доверие, личностите излизат напред, а президентският вот все повече става мажоритарна битка
Те предупреждават, че натрупаното напрежение може да се обърне срещу него
Чертае мрачен сценарий - или сглобка, или още избори за милиони
Нидал Алгафари притисна политика в ефир и оголи страха на хората
Анализаторът защити охраната от НСО и разби мита за изборната технология
Нидал Алгафари с любопитна политическа прогноза
Той цитира печално известно стихотворение на Петко Славейков
Ходиха ли ПП-ДБ да се молят на Пеевски за конституцията, ходиха
Двамата размениха тежки обвинения за данъци, еврото и „обедняването на българите“
Разкри как златното паркиране в София ще удари перничани
Той разобличи „измислените сензации“ на опозицията
Политическият PR-експерт обясни и действията на БСП и ИТН
ДПС-Ново начало е естествен участник във властта и ключов фактор за стабилността
Според него трябва да се намери вариант за стабилност и сигурност в държавата
Радев да излезе на терен с партия, а не да създава интриги, зове анализаторът
Вотът на недоверие е разхищение на парламентарно време, каза политическият пиар
Човек трябва да си разчисти къщата, каза политическият анализатор и пиар експерт
Да кажа на хората – стойте си на сянка, референдум няма да има, пошежува се той
Журналистката ядоса пиар експерта с пост за неговия син
Пиарът коментира и протестите