Горещ сценарий! Една партия прави нов кабинет, изненадващ премиер

Горещ сценарий, който заобикаля предсрочните избори и ражда втори кабинет в рамките на настоящото Народно събрание, разви Нидал Алгафари. Избори може и да няма, а БСП да направи експертно правителство, каза политическият пиар "Дарик радио", където коментира актуалните вътрешнополитически теми.

Той изрази позициите си по въпроса дали ще бъде съставено редовно правителство в рамките на настоящото Народно събрание (НС), както и какво ще се случи по време на процедурата с връчването на мандатите от страна на президента Румен Радев. Припомняме, че тази своя теза Алгафари лансира още преди няколко дни.

„Много зависи коя ще бъде третата политическа формация, която президентът Румен Радев ще избере, за да и връчи мандат и дали тя ще успее да състави правителство. Първата и втората политически сили заявиха, че няма да направят правителство.

С усещане съм, че третата политическа формация ще подходи държавнически и ще състави кабинет от хора, които са експерти.

На "Възраждане" няма да даде третия мандат, на ДПС-НОВО НАЧАЛО - също. На МЕЧ, ИТН и „Величие“ би било невъзможно да съставят правителство. Единствените, които могат да съставят експертно правителство, ако подходят държавнически, са БСП“, заяви Нидал Алгафари.

„Ако от БСП предложат вариант, при който министър-председателят да бъде добре приет от всички формации, и кабинет от доказани експерти – смятам, че биха получили подкрепата на ГЕРБ, ДПС-НОВО НАЧАЛО и една част от ПП-ДБ.

ИТН вероятно биха размислили. Със сигурност може да бъдат подкрепени от „Величие“, които знаят, че при следващи избори няма да припарят до прага на Народното събрание“, каза още той.

„При такъв сценарий няма причина да има протести. Трябва да заличим всички политически партии в България, ако протестите ще са на този принцип. Трудно ще е да се угоди. Не е изпълнимо ГЕРБ и ДПС-НОВО НАЧАЛО да не припарват до властта", каза още Алгафари.

Смятам, че е логично БСП да получи мандата и да изкарат кабинет, на който да кажат всички „да“. Ако този кабинет прави машинации, то хората ще излязат и ще ги съборят, а не да поставяш още в началото червени линии“, смята Нидал Алгафари.

„Един Петър Кънев би бил много добър министър-председател, защото е добре приет от всички политически формации. Това е човек на години и с опит. Той има добри познанства.

Той може да говори с всички, защото е в добри отношения с Радев, както и с хора от ГЕРБ, ДПС-НОВО НАЧАЛО и МЕЧ. Ако му се намерят добри експерти и са достатъчно разноцветни от политическите формации, то можем да изкараме и дълго време“, смята политическият пиар експерт.

„Не мога да се сетя за политическа формация, която да прави дясна политика. Всички излизат и първо казват, че вдигат пенсии и заплати. Може би до някаква степен НДСВ беше единствената партия, която правеше дясна политика.“

