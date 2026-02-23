Слънцето изригна мощно! Ще ни мъчат силни магнитни бури

Краят на февруари 2026 г. ще бъде сериозно изпитание за хората, чувствителни към промените във времето. Поредица от мощни слънчеви изригвания предизвика поток от слънчев вятър, който ще достигне нашата планета днес.

RBC-Ukraine предостави подробна прогноза за геомагнитните бури от 23 до 28 февруари, съвети как да защитите организма си и кои симптоми да наблюдавате.

Календар на геомагнитните бури: какво да очакваме

Последната седмица на зимата ще бъде белязана от повишена слънчева активност. Геомагнитната обстановка ще бъде нестабилна, като пикът на напрежението се очаква в средата на периода.

23 февруари, понеделник. Начало на активността.

Очаква се слаба геомагнитна буря (K-индекс 3-4). Повечето хора ще усещат само лека умора или сънливост.

24 февруари, вторник.

Геомагнитната активност ще се повиши до K-индекс 5, което съответства на ниво G1-G2. Тази повишена интензивност може да предизвика силно главоболие, скокове в кръвното налягане и обостряне на хронични заболявания.

25 февруари, сряда.

Слънчевата активност остава висока, K-индекс 5. Възможно е влошаване на общото състояние, сънливост и колебания в кръвното налягане.

26 февруари, четвъртък.

Геомагнитната буря отслабва, но метеочувствителните хора все още ще усещат нейното въздействие.

27 февруари, петък. Постепенно отслабване.

Геомагнитното поле ще остане възмутено (K-индекс 4), с риск от раздразнителност и нарушения на съня.

28 февруари, събота. Стабилизиране.

Нивата на активност ще се върнат към нормалните стойности, но организмът все още може да усеща отзвука от бурята под формата на слабост.

