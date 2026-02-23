И нацистко злато в аферата "Петрохан". Тайният вагон

И нацистко злато изплува от аферата "Петрохан". Неизвестните са толкова много, че родиха дори история с таен вагон, пълен с кюлчета.

Случаят с убития будистки гуру Ивайло Калушев и неговата група, открити застреляни пред хижа „Петрохан“ и под връх Околчица, продължава да вади на бял свят най-невероятни факти.

Въпреки официалното становище на МВР и прокуратурата за групово сектантско самоубийство, в обществото и сред археолозите циркулират далеч по-зловещи версии.

Основната хипотеза е свързана с легендарно нацистко съкровище. Говори се, че „рейнджърите“ на Калушев са открили таен вход към подводна пещера в планината Понор, където е бил скрит вагон с нацистко злато, предназначен за Берлин, но останал в България, пише Уикенд.

Според мълвата мъжете са били ликвидирани от иманярската мафия именно заради това откритие. Приятелката на Калушев дори твърди, че е видяла групата да се отправя към хижата с АТВ-та часове преди смъртта им, макар разследващите да отричат те изобщо да са се качвали на машини.

Други теории намесват съкровището на Вълчан войвода, уж открито в двора на къща в село Българи, или участие в канали за трафик на наркотици и мигранти. Според една от версиите, групата е пресичала интересите на сръбска банда, която им е устроила кърваво отмъщение.

И до днес истината остава скрита между официалната версия за култ и слуховете за огромни богатства, заради които се убива.

Какво официално се знае досега за случая „Петрохан – Околчица“?

На 2 февруари бяха открити три тела в бившата хижа „Петрохан“. Седмица по-късно беше открит кемпер на връх Околчица, в който имаше още трима загинали - Ивайло Калушев, 15-годишния Алекс Макулев и 22-годишния Николай Златков.

Общото между шестимата е, че са живеели заедно в хижата. Изповядвали са религия, определяна като будистка, защитавали са природата, имали са цял арсенал оръжия, охранителни камери и много добра физическа подготовка. Сектата на Калушев е била финансово подпомагана от столичния кмет Васил Терзиев и свързаната с мрежите на Сорос бизнес дама Саша Безуханова.

