Празът е царят на зимната трапеза. Три шедьовъра

Празът често е подценяван, а всъщност крие изненадващ потенциал – мек, сладък, с леко пикантен вкус и способност да преобрази дори най-семплото ястие. В съчетание с по-нетипични продукти той разкрива ново лице – по-модерно, по-изискано и изключително вкусно. Представяме три интересни рецепти с праз, които ще впечатлят дори по-взискателните небца.

Праз с карамелизиран мед и синьо сирене

Необходими продукти: 3 стръка праз, 2 с. л. зехтин, 1 с. л. мед, 80 г синьо сирене, 50 г орехови ядки, щипка черен пипер, няколко капки лимонов сок

Начин на приготвяне: Празът се измива добре и се нарязва по дължина на по-едри парчета. В широк тиган се загрява зехтинът и празът се запича на умерен огън, докато омекне и получи златист загар. Добавя се медът и се оставя за кратко да се карамелизира, като празът се обръща внимателно, за да се покрие равномерно. Орехите се запичат леко на сух тиган и се натрошават. Ястието се поднася топло, като върху праза се натрошава синьото сирене, поръсва се с орехите, черен пипер и няколко капки лимонов сок.

Крем супа с джинджифил

Необходими продукти: 3 стръка праз, 1 картоф, 1 с. л. зехтин, 400 мл кокосово мляко, 500 мл зеленчуков бульон, 1 ч. л. настърган джинджифил, сол, бял пипер

Начин на приготвяне: Празът се нарязва на колелца, а картофът – на кубчета. В тенджера се загрява зехтинът и празът се задушава на слаб огън, докато стане мек и ароматен. Добавят се картофите, джинджифилът и зеленчуковият бульон. Супата се вари около 20 минути, докато зеленчуците омекнат напълно. След това се добавя кокосовото мляко и всичко се пасира до гладък крем. Подправя се със сол и бял пипер.

Пай с пушена сьомга и крема сирене

Необходими продукти: 1 готово бутер тесто, 2 стръка праз, 150 г пушена сьомга, 200 г крема сирене, 2 яйца, 2 с. л. сметана, щипка черен пипер, копър за поръсване

Начин на приготвяне: Празът се нарязва на тънки колелца и се задушава леко, докато омекне. Бутер тестото се разстила в тава, като краищата се оформят леко нагоре. В купа се смесват крема сиренето, яйцата и сметаната до гладка смес. Върху тестото се разпределя празът, нарязаната пушена сьомга и се залива със сместа. Поръсва се с черен пипер и се пече в предварително загрята фурна на 180°С около 30-35 минути, докато плънката се стегне и повърхността стане апетитно златиста. Преди сервиране се поръсва с пресен копър.

Източник: "Ретро"

