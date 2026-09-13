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Празът е царят на есента

Празът е царят на есента

Няма лъжа, няма измама. Есента вече е тук. Ще тъгуваме за лятото, но пък през сегашния сезон може да се радваме на мекото време и на богатото изобилие...

21 септември | 21:30
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