Чесън или джинджифил? Кой е по-полезен за имунитета
И двата продукта помагат за предпазване от настинки, но ефективността им варира
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И двата продукта помагат за предпазване от настинки, но ефективността им варира
Коренът, който е ярък герой с азиатската кухня, се превърна в глобален играч
Джинджифилът помага повече при гадене и възпаление, а чесънът се свързва със сърцето и кръвното
В съчетание с по-нетипични продукти той разкрива ново лице
Кои са четирите неоспорими факти за нея
Една лъжица сутрин и сме здрави
Рецептата на проф. д-р Донка Байкова
Учени доказаха, че пектина в него блокира ензима, който размножава заразата
Той помага за понижаване на холестерола, намаляване на риска от рак и облекчаване на болката в ставите
В растението са открити над 115 полезни химически вещества
Джинджифилът може да повлияе негативно на червата и да причини диария
Бременните трябва да избягват това растение
Коренът помага при състояние, което е неприятно и изнервящо
На пазара има продукти, които могат да се използват вместо по-скъпия тези дни джинджифил
Цената му е скочила от 7,50 на 15 лева за килограм
Чесън, джинджифил, черен хляб и риба, гонят заразата
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