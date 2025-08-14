Алгафари съсипа Мистър "Боташ" и каза коя ще е новата коалиция при избори

Разграбването на държавните имоти трябва да спре. Това заяви вчера в своя позиция лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. По думите му, разграбването на държавните имоти и собственост, трябва да спре.

"Г-н Пеевски е прав. Че се ограбваше, ограбваше се. Всички помним приватизацията през 90-те години. За тези 4400 имота - целта е да се осмисли. Хората смятат, че някой плаща дребни стотинки и взима нещо", коментира темата пред Нова телевизия политическият пиар Нидал Алгафари.

"Има една сграда в Александровска болница, сега ЕСО иска да я вземе, това са две държавни дружества, вероятно ще се вземе с някаква сделка. Ще се върна към религията. Аллах казва: "Ще ги съдя по намеренията", а Исус казва: "Ще ги съдя по делата". Да не говорим за кражби, че всеки ден плащаме по милион", посочи още Алгафари.

"Решенията се взимат от няколко човека - Борисов, Зафиров, Слави Трифонов и Делян Пеевски. Това е по-видно, но има случаи когато БСП казват, че нещо не искат да става и то не става, както и обратното. На всички им се иска да кажа, че Пеевски командва държавата, но тя се командва от тези 4 човека", обясни той.

"Имотите ще трябва да се продават. Човек трябва да си разчисти къщата. Армията ни, когато по времето на Тодор Живков е била мощна, имотна и в един момент се оказа, че няма нужда от всичко това", уточни анализаторът.

Водещият Виктор Николаев попита кой ще придобие имотът на нос Червенка.

"Който има повече пари! Важното е да е прозрачно за пред хората - да не е моята фирма с още две фирми. Когато цената е близка до пазарната, не трябва да се сърдим и цупим", отсече Алгафари.

Според него колкото и да спечелят ГЕРБ и ДПС на следващи избори, ще им трябва и трети, за да управляват. Той не мисли, че те ще дадат шанс на Радев да се включи в парламентарната надпревара.

Той не вижда как ПП-ДБ ще се върнат към Мистър "Боташ" Радев.

"Вие твърдите, че Борисов дава заповеди за арести ли? Тези заповеди са на прокурори и съдебна власт, не смятам, че е негова работа да знае предварително нещата и да издава той такива заповеди. Прокурори са издали заповедта, а не народни представители", каза Алгафари по повод бележката, с която съобщиха на Борисов за ареста на Благомир Коцев по време на пресконференция.

