Мика Зайкова нанесе тежък удар на ПП

Мика Зайкова, която е финансов експерт и бивш депутат, отговори на въпроси на pik.bg какво реално означава за хората, че няма да има приет бюджет за 2026 година.

Mоже ли едната дванайста от предходната година да се транспонира в евро при влизането ни в т.нар. клуб на богатите, както и чия е политическата вина и персонална отговорност за изоставените пенсионери, майки и медици.

Тя се обзалага, че в следващия парламент, за жалост, ще виждаме същите муцуни.

- Госпожо Зайкова, какво реално означава за хората, че няма да имаме приет бюджет за 2026 година. Апокалиптично ли е това, каква година да очакваме?

- Тъй като бюджетът не е приет, това означава, че всичко онова, което беше договорено и с работодателите, и със синдикатите – повишаването на заплатите, ръстът на пенсиите, майчинските, то просто няма да се случи от началото на годината.

- Добра ли е, каква алтернативата е да се харчи една дванайста от бюджета за 2025 година?

- В условията на неприет бюджет действително ще се харчи една дванайста - през януари ще е това, което е харчено през януари миналата година. По закон това може да трае три месеца.

- Добре, но ако след три месеца в условията на предизборна ситуация не се намери нужното мнозинства за поредното удължаване какво се случва?

- Ами да. Както и да го смятаме, най-рано след три месеца ще има избори. Това е март. Удължаването на бюджета, смятам, все пак ще бъде прието. Няма проблем за това. И е така, защото държавата не може да остане без бюджет. Не може да се остане без пари.

Приходите ще се събират, както са се събирали досега, през 2025 година, а ще се харчи само това, което е харчено през съответния месец на същата минала година. Няма страшно от това. Става въпрос, че ще се харчи по-малко.

Няма да се харчи така, както беше предвидено в последния вариант на бюджета след преговори между политическите сили, работодателите и синдикатите. Това означава, че ще има изместване на приемането на бюджета, а това е вредно за страната.

И най-простата аритметика показва, че ако изборите са през март, новият бюджет ще може да бъде приет не по-рано от април. Е, няма да сме на същия хал 12 месеца, но поне 7-8 ще са.

- Е, това ли материализира обществото от площадната енергия на протестите, не се ли оказаха за пореден път младите хора в ролята на излъгани мисирчета, употребени от задкулисни и мафиотизирани страсти?

- Ако някой си въобразява, че е яхнал протеста на тия млади хора, на хилядите, които бяха по площадите, и всички те ще гласуват за „Продължаваме промяната“, много се лъже. Младите хора, ако ги разбирам, искат тези, които сега са в парламента, въобще да не бъдат отново там. Това означава, че трябва да се появи нов лидер.

- Е, кой пък да е тоя нов лидер, поредният спасител, откъде да дойде, това го играхме, даже и Царя си е вече на нашия си кален терен, от въздуха ли да падне?

- Мисля, че това няма да е президентът Румен Радев, защото няма физическо време за създаване на нова партия. Разбира се той може да се възползва от регистрацията на някоя от вече съществуващите малки партии, но няма време за голяма негова партия. Радев, даже да слезе на партийния терен, няма да получи пълно мнозинство. Това е пълен абсурд.

- И какво следва?

- Пак ще трябва да се прави коалиция. Но като гледам, имената ще са все същите.

„Промяната“ се пънат да сложат в своите листи и хора от протестите, но това е камуфлаж, пълна измама. Ще ги сложат тези момичета и момчета някъде на седмо, осмо място в листите, които са неизбираеми, само за да печелят евтина популярност и евентуално гласове. Това в никакъв случай не означава някаква промяна. И аз ви гарантирам, мога да се обзаложа, че пак ще гледаме същите физиономии, ако на терена не изскочи нов водач.

Същите муцуни ще ги гледаме и в следващия парламент. Това повлича крак и означава нова серия от избори и нова серия от парламенти. А от това следва нестабилност.

А тя пък води до това, че България губи икономическите си предимства от влизането си в еврозоната. И големите инвеститори, вместо да обърнат очи към страната ни, ще и обърнат гръб. За да дойде тук голям инвеститор, той трябва да е сигурен, че в държавата има гарантирано спокойствие, а не хаос и безредие. Никой няма да дойде тук, когато съдебната система на работи.

- Правите чудесен анализ, но нека уточним и това – дали тази една дванайста част от бюджета за 2025 година, която ще се ползва като основа, позволява чисто технически прехвърлянето от лева в евро. За изминалата година такъв запис за автоматично транспониране, разбира се, няма?

- Може, може. Няма никакъв проблем – без значение дали е евро, или левове. Бъркотията идва от политическата нестабилност. И честно да ви кажа, много ме боли за България, защото нашата страна е прекрасна и незаслужава, нашият народ не заслужава да бъде най-бедният и да живее най-некачествено дори това да е след другите страни от Европейския съюз.

