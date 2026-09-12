Оляха се! Мика Зайкова съсипа Топлофикация София
Икономистката предупреди за тежка криза и удари по джоба на хората
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Икономистката предупреди за тежка криза и удари по джоба на хората
Икономистът критикува ниските доходи и предупреждава за масова бедност сред пенсионерите
С прогнозата си за следващия парламент
Тежка критика за охолния живот и прахосаните пари
Коментирайки част от бюджета на страната
Според икономиста, страховете на хората са тотална дезинформация
С какво трябва да преборим у нас
Едно от нещата е да се увеличават както възрастта, така и годините за осигуряване
По магазините в Англия рафтовете са празни
Според финансовия експерт между големите хранителните магазини има картелно споразумение за увеличаването
Браво бе!! Австрия ни била пуснала в ШЕНГЕН ама само с Гърция…
Целият ръст на БВП всъщност идва от увеличеното потребление, казва икономистът
Тежък анализ на ситуацията в страната
Сега е карашик, възмути се експертът
80% от работещите трудно плащат сметките си
Никой няма да ни приеме в Еврозоната, докато сме в разкрачено положение
Пенсията на българските пенсионери се нанася 6 пъти в пенсията на германците
Посочи най-голямата грешка на Асен Василев
По думите й няма да има ръст от 3,2% на бюджета
Този бюджет трябва да се върне и да се преработи, категорична е тя