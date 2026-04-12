Оляха се! Мика Зайкова съсипа Топлофикация София

„29 процента ръст на цената, това е абсурдно! Те се оляха вече.“ С тези думи икономистът Мика Зайкова реагира на предложението за поскъпване на парното, като директно постави под въпрос логиката зад подобно увеличение. Според нея моментът е изключително неподходящ, защото икономическата картина не показва стабилност, а точно обратното - признаци на забавяне и нарастващ натиск върху разходите на хората. Тя подчерта, че макар да се говори за ръст на БВП, той ще бъде минимален и далеч от оптимистичните очаквания.

Зайкова очерта тревожна перспектива, в която глобалната нестабилност се пренася пряко върху българската икономика. По думите й светът върви надолу, а съчетанието от застой и инфлация създава тежка среда, която допълнително се усложнява от подобни искания за увеличение на основни услуги. Тя предупреди, че дори при евентуално успокояване на международната обстановка цените няма да се върнат назад, а ще продължат да се покачват. Според нея това развитие е особено опасно за България, където домакинствата вече са под силен финансов натиск.

В оценката си икономистът стигна още по-далеч, като свърза изхода от кризата с прекратяване на военните конфликти по света. Тя обаче изрази съмнение, че това ще се случи скоро, като посочи непредсказуемото поведение на световните лидери. В този контекст предупреждението й е ясно - дори при най-добрия сценарий животът няма да поевтинее, а натискът върху цените ще остане.

На този фон предложението на „Топлофикация София“ придобива още по-остро звучене. Дружеството поиска от КЕВР нова цена от 89,63 евро за мегаватчас, аргументирайки се с нестабилните пазари на природен газ и необходимостта от сериозни ремонти по мрежата. Искането вече е внесено официално в края на март и предстои да бъде разгледано от регулатора.

Срещу идеята за поскъпване се обяви и омбудсманът Велислава Делчева, която предупреди, че не е допустимо всеки ръст на разходите на дружеството автоматично да се прехвърля върху крайните потребители. Според нея домакинствата вече са достигнали предел на поносимост.

Така спорът около цената на парното излиза извън рамките на едно техническо решение и се превръща в тест за това доколко институциите ще съобразят реалното състояние на хората с натиска от страна на енергийния сектор.

