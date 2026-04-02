Шок за София! Топлофикация поиска близо 30% скок на парното

„Топлофикация София“ поиска рязко увеличение на цената на парното, като предложи скок от 29 на сто. Дружеството вече е внесло официално заявление в Комисия за енергийно и водно регулиране, с което настоява новите тарифи да влязат в сила от 1 юли 2026 г.

Според подадените документи новата цена на топлинната енергия трябва да достигне 89,63 евро за мегаватчас. Това означава сериозно увеличение спрямо действащите в момента нива и потенциален силен натиск върху домакинствата в столицата още от началото на лятото.

От „Топлофикация София“ аргументират искането си с рязкото поскъпване на природния газ, което според тях е пряко свързано с ескалацията на конфликта в Близкия изток. Към това се добавят и нарастващите разходи за суровини и материали, както и необходимостта от мащабни ремонти по топлопреносната мрежа и производствените мощности.

Окончателното решение обаче не е взето - последната дума ще има регулаторът. В Комисия за енергийно и водно регулиране предстои да разгледат предложението и да преценят дали увеличението е оправдано.

Ако бъде одобрено, това ще е едно от най-сериозните поскъпвания на парното в последните години и ще засегне пряко десетки хиляди домакинства в София, които вече усещат натиска от растящите цени на енергията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com