Омбудсманът скочи срещу голямата тесла, която готви Топлофикация София!

Институцията на омбудсмана излезе с остро становище срещу предложението на „Топлофикация София“ за близо 30% увеличение на цената на топлинната енергия, като предупреди, че подобен скок ще бъде тежък удар за хиляди домакинства. В писмо до КЕВР общественият защитник Велислава Делчева настоя за спешна реакция и защита на потребителите.

Непосилен ръст за домакинствата

Омбудсманът е категорична, че увеличението е социално неприемливо в настоящата икономическа ситуация.

„Подобен ръст е непосилен за хиляди домакинства, които и в момента са под сериозен финансов натиск“, подчертава Делчева.

Тя изтъква, че в условията на нестабилност и напрежение около Близкия изток не може автоматично всяко поскъпване на енергоносителите да се прехвърля върху крайните потребители.

Критика към липсата на баланс и прозрачност

Общественият защитник предупреждава за сериозен дисбаланс между доходите и разходите на хората.

„Недопустимо е разходите за базови услуги да скачат рязко и без социален баланс“, заявява тя и допълва, че енергийната сигурност не може да бъде изградена „за сметка на финансовата несигурност на домакинствата“.

Особено тревожно според нея е, че предложението идва на фона на натрупано обществено недоволство от високите сметки, качеството на услугата и „липсата на яснота в ценообразуването“.

Сигнали за задлъжняване и енергийна бедност

Делчева подчертава, че в институцията постъпват все повече сигнали от граждани, които трудно покриват разходите си.

„Всяко ново увеличение ги поставя в риск от задлъжняване и енергийна бедност“, предупреждава тя.

Според нея това превръща темата не само в икономически, но и в сериозен социален проблем.

Искане за проверка на надвзети приходи

Омбудсманът поставя под въпрос и финансовата прозрачност на дружеството.

Тя посочва, че през настоящия ценови период „Топлофикация София“ е спряла да публикува данни за надвзети или недовзети приходи, въпреки че в продължение на 7 от последните 10 месеца е плащала по-евтин природен газ от заложения в цените.

Затова Делчева настоява КЕВР да установи „конкретно, обективно и точно“ дали има надвзети средства и те да бъдат отчетени в новите цени от 1 юли 2026 г.

Натиск за строг контрол и публичност

Омбудсманът настоява регулаторът да направи задълбочен анализ на всички компоненти в цената и да не допуска автоматично одобрение на поскъпването.

„Да не се допуска увеличение без ясни и публично обосновани аргументи“, подчертава Делчева и призова за защита на обществения интерес.

Тя настоява още за пълна прозрачност, включително своевременно публикуване на всички заявления за нови цени от топлофикационните дружества, така че обществото да има достъп до информацията и аргументите зад всяко решение.

