Омбудсманът с остра критика за новата формула за парното

Омбудсманът Велислава Делчева отправи остри критики към проекта за нова формула за изчисляване на сградната инсталация, като предупреди, че предложените промени на практика повтарят вече отхвърлен модел. В становище до служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков тя подчертава, че вместо реална реформа се предлага козметична корекция на проблемна система.

Документът е публикуван за обществено обсъждане на 13 март 2026 г., но още преди финализирането му се сблъсква със сериозна критика. Според омбудсмана правата на потребителите остават недостатъчно защитени.

Стара формула с ново име

Делчева е категорична, че издигнатият модел на практика възпроизвежда формулата, която вече е била спряна от съда. Според нея са направени само технически уточнения, без да се решат основните проблеми. „Налице е формална промяна, без реално преодоляване на установените проблеми“, се казва в становището.

Плащане без реално измерване

Омбудсманът отново поставя въпроса за основния принцип - клиентите трябва да плащат за реално отчетено потребление. Тя подчертава, че ако топлинната енергия от сградната инсталация може да бъде измерена, всички други методи за изчисление трябва да отпаднат. Според нея сегашният подход оставя вратички за неточности и несправедливо разпределение на разходите.

Липса на прозрачност и ясни правила

Критиките засягат и начина, по който са определени ключови параметри във формулата. Делчева посочва, че няма достатъчно ясна обосновка за използваните коефициенти и корекционни стойности. Това, по думите ѝ, поставя под съмнение точността на изчисленията и води до неравномерно натоварване на потребителите.

Игнорирана енергийната ефективност

Омбудсманът обръща внимание и на факта, че проектът не отчита в достатъчна степен ефекта от енергийната ефективност. Според нея липсва задължителен механизъм, който да намалява разходите при по-добре изолирани сгради, което лишава гражданите от реална полза от направените инвестиции.

Частични мерки без реален ефект

Като положителен елемент Делчева отбелязва предложението за ежемесечно информиране на потребителите, но подчертава, че това не компенсира основните слабости на проекта. Тя настоява и за задължителни, а не препоръчителни мерки за намаляване на мощността при подобрена енергийна ефективност.

В заключение омбудсманът предупреждава, че предлаганите промени не отговарят на очакванията за справедливост и прозрачност и не гарантират реална защита на потребителите, включително в светлината на практиката на Съда на Европейския съюз.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com