Кремен Георгиев: Отказът от руския газ и квотите на ЕС увеличават сметките за парно
Новата цена на парното няма как да бъде прогнозирана спокойно
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Новата цена на парното няма как да бъде прогнозирана спокойно
Самото потребление на парно в градовете намалява натовареността на електропреносната система
Делчева предупреждава: Промените са само на хартия, потребителите пак губят
Дистанционните уреди позволяват ежемесечно, дистанционно и коректно измерване на потребената за периода енергия
Студеният януари вдигна разходите, но не се очакват изненади при изравняването
След решение на Съда на ЕС държавата още няма нови правила
Топлофикационен експерт препоръча на абонатите да си платят сметките в срок
Разчетите са предварителни, казаха от Асоциацията на топлофикационните дружества
Редица редица недомислици и противоречия в Териториалните планове
Топлофикациите - енергийни бижута за изпълнение на целите на Европейския зелен пакт
Настоящата цена на газа ще повлияе
Говори инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциация на топлофикационните дружества в България
Няколко топлофикации в страната започват поетапното пускане на отоплението на абонатите
Нов шок ни готвят Топлофикациите заради скъпия газ. Очаква се ново, яко поскъпване на парното и топлата вода
Страната трябва да е сигурна, че може да понесе предстоящите разходи за газ
Засега цената на топлинната енергия, определена на 1 юли остава непроменена
Призовавам отговорните институции да погледнат в цялост енергийната система, казва инж. Радослав Михайлов
Доста страни от ЕС са се противопоставили на идеята на Европейската комисия
Може ли цяла зима да ни захранва газохранилището в Чирен, коментира Кремен Георгиев
В настоящата ситуация за топлофикациите ще е "както миналата година – ще оцеляват".