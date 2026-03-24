По-високи сметки за парно тази зима. Има ли шокови разлики?

По-високи сметки за парно през зимните месеци не са изненадващи на фона на по-студеното време, заяви пред бТВ председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев. По думите му увеличението може да достигне до 30-40 процента, без това да означава проблем или грешка в изчисленията. До момента не са постъпили жалби от потребители. Очакванията са и изравнителните сметки да не донесат сериозни изненади.

Причината за по-високите сметки

„Имахме един от най-студените месеци - януари, за доста години назад. Беше нормално да се използва повече енергия, за да се постигне един и същи комфорт“, каза Кремен Георгиев.

„Ако сравним с предния януари, когато средната температура беше около 4 градуса, при този около 0, е нормално да има до 30-40% ръст на сметката за парно“, обясни той.

Според него по-голямото потребление е естествен резултат от по-ниските температури, а не от промяна в начина на изчисление.

Няма сигнали за проблеми

„Няма жалби за сметките за парно. В общия случай, ако няма други причини, няма да има огромни разлики и в изравнителните сметки“, каза Кремен Георгиев.

Той подчерта, че не се наблюдава шоково увеличение и че стойностите са в рамките на очакваното за подобни климатични условия.

Формулата за изчисление остава сходна

„Новата формула за изчисляване на сградната инсталация е прецизирана стара. Не е едно към едно същата, но там по принцип няма какво да се промени кой знае колко“, обясни Георгиев.

„Може да се добавят коефициенти, които отчитат състоянието на сградата – енергиен клас и други фактори, но резултатите няма да са съществено различни“, добави той.

Ефектът от санирането и бъдещето на сектора

По думите му, когато се санира само отделен апартамент в сграда, това не води до реална икономия за системата като цяло.

Георгиев отбеляза още, че въпросът за бъдещето на „Топлофикация София“ можеше да бъде различен, ако в миналото бяха направени необходимите инвестиции в инфраструктурата.

