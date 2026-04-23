Екотаксите падат драстично, но нова тревога за бизнеса

Сериозен пробив при продуктовите екотакси и същевременно тревожни сигнали за неравна конкуренция - така електроиндустрията обобщава ситуацията у нас. От Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) предупредиха, че въпреки намаленията, липсата на контрол и загубата на обществени поръчки създават нови рискове за сектора.

Историческо намаление на екотаксите, но с условие

Служебното правителство предложи сериозно облекчение - екотаксите ще бъдат намалени с между 70% и 90% в зависимост от продуктите. Най-голямо понижение се предвижда при малките уреди - над 90%, както и при соларните панели и големите електроуреди - около 85%. При хладилниците и климатиците спадът е около 70%, при екраните - 75%, а при IT оборудването - близо 79%.

„Това служебно правителство управлява държавата най-кратко, но беше най-полезното от всички досега за електроиндустрията“, заяви председателят на БАСЕЛ д-р инж. Димитър Белелиев. Той обаче подчерта сериозен проблем - реално екотаксите се плащат основно от големите и изрядни компании, докато останалите често остават извън контрол. „Затова БАСЕЛ апелира - особено след намаляването на таксите - всички фирми, без изключение, да започнат да ги плащат“, добави той.

Липсата на контрол остава голям проблем

Според асоциацията в България няма ефективен механизъм за проследяване на екотаксите. За разлика от Румъния, където таксата е ясно посочена във всяка касова бележка, у нас прозрачността липсва. Контролът е поверен на Министерството на околната среда, но според бизнеса капацитетът за масови проверки е недостатъчен.

Това създава изкривяване на пазара, при което коректните фирми понасят тежестта, а некоректните остават извън обхвата на системата.

Над 60% от търговете отиват при фирми извън ЕС

Паралелно с темата за екотаксите, БАСЕЛ постави остро и въпроса за обществените поръчки. Над 60% от тях в сектора се печелят от компании извън Европейския съюз - основно от Китай, Индия и Турция.

„Европейските пари трябва да отиват при европейски фирми“, категоричен бе Белелиев. Асоциацията настоява да се въведе изискване оферти с над 51% европейско производство да получават предимство, особено в стратегически сектори като енергетика и транспорт. Сред предложенията са още критерии за сигурност на доставките, локално сервизно присъствие и контрол върху чуждестранните субсидии.

Сектор с ключова роля за икономиката

Темата беше обсъдена по време на форума „Електроиндустрия 2026“ в София, организиран от БАСЕЛ и Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП. Министърът на икономиката Ирина Щонова подчерта значението на сектора - през 2025 г. износът на електромашини е надхвърлил 2 млрд. евро, а индустрията осигурява работа на около 10 000 специалисти.

От БАСЕЛ изразиха надежда следващото правителство да продължи започнатите промени и да реши проблема с обществените поръчки, така че българските и европейските компании да не бъдат поставяни в неравностойна позиция.

