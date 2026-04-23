Петролът премина 100 долара. Пазарът трепери заради Ормузкия проток

Цените на петрола отново тръгнаха нагоре и преминаха ключовата граница от 100 долара за барел, докато напрежението в Персийския залив се изостря и надеждите за дипломатически пробив между САЩ и Иран се топят. Ограниченията в Ормузкия проток, през който минава значителна част от световните доставки, вече се превръщат в реална заплаха за глобалния пазар. Инвеститорите реагират нервно, а всяко ново развитие по конфликта веднага се отразява върху котировките.

Цените тръгнаха рязко нагоре

Фючърсите на сорта Брент, референтен за Европа, се повишиха с 1,37 долара или 1,3 на сто до 103,28 долара за барел, след като за първи път от над две седмици затвориха над психологическата граница от 100 долара. Американският лек суров петрол WTI поскъпна с 1,52 долара или 1,6 на сто до 94,48 долара за барел. И двата основни бенчмарка отчетоха ръст от над 3 долара в предходната сесия, подкрепени от по-силен от очакваното спад в запасите от бензин и дестилати в САЩ, както и от напрежението около преговорите с Иран.

Ормузкият проток отново е в центъра

Анализатори от ING отбелязват, че пазарът преоценява очакванията си заради липсата на напредък в преговорите. Допълнително напрежение създава информацията, че Иран е задържал два кораба, опитващи се да преминат през Ормузкия проток - маршрут, който преди конфликта осигуряваше около 20 процента от световните доставки на петрол.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи примирието по искане на посредници от Пакистан, но ограниченията върху корабоплаването остават. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф заяви, че пълно прекратяване на огъня е възможно само при вдигане на морската блокада.

Военни действия и рекордни потоци

Междувременно американските военни са прехванали най-малко три ирански танкера в азиатски води и са ги отклонили от маршрути край Индия, Малайзия и Шри Ланка. На този фон износът на петрол и петролни продукти от САЩ достигна рекордните 12,88 милиона барела дневно, подкрепен от засиленото търсене от Азия и Европа.

Данните за запасите засилват натиска

Данни на Администрацията за енергийна информация на САЩ показват, че запасите от суров петрол са се увеличили с 1,9 милиона барела, въпреки очакванията за спад. В същото време запасите от бензин са намалели с 4,6 милиона барела, а тези на дестилатите - с 3,4 милиона барела, което надхвърля прогнозите и допълнително подкрепя поскъпването на цените.

