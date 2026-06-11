Ормузкият проток подпали нов петролен шок

Цените на петрола се повишиха рязко в азиатската търговия тази сутрин, след като Техеран обяви, че затваря Ормузкия проток след нови американски удари по Иран. Напрежението се засили допълнително, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че са възможни още атаки, ако не бъде постигнато мирно споразумение.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 1,48 долара или 1,59 на сто до 94,58 долара за барел. Американският лек суров петрол се повиши с 1,71 долара или 1,90 на сто до 91,74 долара за барел, след като по-рано през сесията беше нагоре с над 3 долара.

Ормуз отново запали страха на пазарите

Върховното обединено военно командване на Иран съобщи в четвъртък, че Ормузкият проток е затворен за преминаване на петролни танкери и търговски кораби. Техеран предупреди, че всеки плавателен съд, който се опита да премине през стратегическия маршрут, ще бъде обстрелван. Това веднага засили опасенията за нов удар върху глобалните доставки на енергийни суровини, тъй като през протока обичайно минава около една пета от световния поток на петрол и природен газ.

Анализатори на Ай Ен Джи посочват в съобщение до клиенти, че развитието показва слаби шансове за споразумение между страните в краткосрочен план. Според тях енергийните потоци от Персийския залив ще останат сериозно ограничени, докато конфликтът продължава да поставя под риск корабоплаването и износа от региона.

Вашингтон твърди, че корабите още преминават

Американските военни заявиха вчера чрез социалната платформа Екс, че търговски кораби продължават да преминават през Ормузкия проток в двете посоки. В същото изявление се посочва, че американски военни кораби не са били поразени в района, след като ирански държавни медии съобщиха за ракетни и дронови атаки срещу американски плавателни съдове.

По данни на американските въоръжени сили допълнителни удари срещу множество цели в Иран са започнали в 17:15 часа източноамериканско време в сряда. Те са част от новата ескалация между Вашингтон и Техеран след крехкото примирие, договорено в началото на април.

Тръмп заплаши с още бомбардировки

В интервю за телевизия Фокс Нюз Доналд Тръмп заяви, че ударите скоро ще приключат, но предупреди, че ще има нови бомбардировки, ако иранското ръководство не подпише незабавно споразумение със САЩ. Това послание остави пазарите в режим на висока тревога, защото всяка нова атака може да задълбочи блокадата около Ормуз и да ограничи още повече доставките.

Продължаващата от месеци блокада на протока поддържа цените на енергийните суровини на високи равнища. За петролните пазари проблемът не е само в текущите котировки, а в риска от внезапен недостиг, по-високи транспортни разходи и ново пренареждане на маршрутите за доставка.

Американските запаси падат повече от очакваното

Допълнителен натиск върху цените дойде и от данните за запасите в САЩ. Управлението за енергийна информация съобщи, че запасите от суров петрол са намалели със 7,2 милиона барела до 426,5 милиона барела през седмицата, приключила на 5 юни. Анкета на Ройтерс сред анализатори прогнозираше по-малък спад - около 4 милиона барела.

Според данните общите американски петролни запаси, включително стратегическите резерви, са намалели със 79 милиона барела от началото на конфликта на 28 февруари. Най-големият производител в света се стреми да компенсира недостига на доставки след фактическото затваряне на Ормузкия проток, но по-бързото изчерпване на запасите засилва тревогата, че буферът на пазара става по-тънък.

ОПЕК също усеща удара

Проучване на Ройтерс показва, че добивът на Организацията на страните износителки на петрол през май е спаднал до най-ниското си равнище от над две десетилетия. Сред основните причини са американската морска блокада, която ограничава иранския износ, както и затруднените доставки от останалите производители в Персийския залив заради затварянето на стратегическия воден път.

Комбинацията от военна ескалация, ограничено корабоплаване, по-ниски американски запаси и спад в добива на ОПЕК поставя пазара в силно напрегната ситуация. При такъв фон дори отделно изявление от Вашингтон или Техеран може да движи цените с долари за барел в рамките на часове.

Енергийният риск вече е глобален

Ормузкият проток отдавна е най-чувствителната точка в световната петролна карта, но сегашната криза го превърна в директен фактор за цените, инфлацията и транспортните разходи. Ако блокадата продължи, натискът няма да остане само върху борсовите котировки, а може да се пренесе към горивата, индустрията и потребителските цени. Затова пазарите вече не следят само дали петролът поскъпва, а дали конфликтът ще отвори нова фаза на енергийна нестабилност.

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