Петролният шок се завръща, горивата попадат под нов ценови натиск

Петролът отново премина психологическата граница от 100 долара за барел, след като войната застраши наведнъж два от най-важните морски пътища за световните доставки. Брент достигна 101,06 долара, а само за седмица поскъпването му се очертава да надхвърли 14%. Ако скокът се задържи, натискът постепенно може да стигне до горивата, транспорта и цените на редица стоки.

Брент се изстреля след атаките срещу танкери

Фючърсите на Брент поскъпнаха с 37 цента до 101,06 долара за барел. Предишната сесия завърши със скок от 7%, а цената премина 100 долара за първи път от май.

За седмицата Брент върви към повишение от 14,6%, което би било четвъртият пореден седмичен ръст. Американският лек суров петрол се търгува около 91,20 долара за барел и е напът да поскъпне с 11,8% за седмицата.

Новият тласък дойде, след като подкрепяните от Иран йеменски хуси обявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера в Червено море. Така към блокадата на доставките през Персийския залив се прибави опасността да бъде засегнат и вторият голям маршрут за износ на суровината.

Ормуз почти остана без петролни танкери

Най-тревожният сигнал идва от Ормузкия проток, през който обичайно преминава огромна част от петрола от държавите в Персийския залив. Вчера през него е преминал само един танкер, което е най-ниското равнище от 7 май.

Корабът е превозвал два милиона барела иракски петрол към Китай. Други петролни танкери не са влезли в протока през същия ден. Според анализаторите от Ай Ен Джи опасността от прекъсване на доставките вече е по-голяма, отколкото във всеки предишен момент от конфликта.

Причината е проста - ако танкерите не могат да преминават безопасно, наличният петрол не достига навреме до рафинериите. Превозвачите трябва да чакат или да поемат по много по-дълги маршрути, което увеличава разходите и в крайна сметка оскъпява доставките.

Червено море се превърна във втория капан

Саудитска Арабия започна да пренасочва част от износа си по тръбопровод към Червено море, за да избегне проблемите около Ормуз. Атаките на хусите обаче поставиха под заплаха и този изход.

Ключовият проток Баб ел Мандеб свързва Червено море с Индийския океан. Ако движението там бъде сериозно нарушено, танкерите ще бъдат принудени да заобикалят Африка, което може да удължи пътуването с близо месец и да добави милиони долари към разходите за един курс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Вашингтон ще държи Иран отговорен за следващи нападения на хусите. Заплахата увеличи опасенията, че конфликтът може да се разшири и да засегне още енергийни обекти и транспортни коридори.

Нов проблем дойде и от Казахстан

Допълнително напрежение предизвика временното намаляване на петролния добив в Казахстан. Основният терминал за износ през Черно море спря товаренето след атаки с дронове срещу танкери.

Каспийският тръбопроводен консорциум е преустановил приемането на петрол, а маршрутът пренася близо 2% от световните дневни доставки. При най-голямото казахстанско находище добивът е бил намален с повече от половината - от средно 925 000 до около 406 000 барела дневно.

Натрупването на проблеми в Близкия изток и Черно море създава опасна комбинация за пазара. Дори да има достатъчно петрол под земята, цената расте, когато суровината не може да бъде превозена сигурно и навреме.

Какво означава това за шофьорите

Преминаването на Брент над 100 долара не означава автоматично и незабавно поскъпване на бензина и дизела. Цените по колонките зависят и от курса на долара, данъците, запасите на рафинериите и конкуренцията между търговците.

Продължителното задържане на петрола на тези равнища обаче увеличава риска от по-скъпи горива. А когато транспортът поскъпне, натискът постепенно се пренася към храните, доставките и услугите.

Затова следващите дни ще бъдат решаващи. Ако маршрутите през Ормуз и Червено море останат блокирани, границата от 100 долара може да се окаже не временен скок, а начало на по-дълъг период на скъп петрол.