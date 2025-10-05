Петролът пред най-рязко понижение на цените
На седмична база цената на сорта Brent е спаднала с 8 на сто, а на WTI – с 7,4 на сто
Интерес към покупки се появи, след като американският лек суров петрол се доближи до техническото си...
180 000 до 190 000 барела суров петрол на ден да постъпват в турското пристанище Джейхан
Последните ръстове изглеждат по-скоро обусловени от настроенията
Американският лек суров петрол поевтиня с 35 цента, или 0,35 на сто, до 61,93 долара за барел
Фючърсите върху сорта Брент, който е референтен за Европа поевтиняха с 13 цента или 0,19 на сто до 6...
Световното производство на петрол вероятно ще нарасне повече от очакваното тази година
Цените на петрола ще спаднат значително през идните месеци
Ресурсът остава по-скъп заради войната и санкциите
Влязоха в сила новите по-високи американски мита за Индия и това също се отразява на цените
Булгаргаз предлага стойност в размер на 60,99 лева за мегаватчас
Цените на петрола отбелязаха леко повишение в азиатската търговия,след като Украйна засили атаките с...
Търговците калкулират в цените допълнителен риск
Част от песимистичните нагласи остават
Какво става с горивата в страната
Растат надеждите, че след серия от действия може да се постигне слагане на край на конфликта
Тръмп не очаква бърз край на конфликта в Украйна и планира да предложи на Русия няколко отстъпки
Компанията наскоро стартира нов двугодишен цикъл на процеса на изследване на пазарния интерес към ув...
Стойностите все още се влияят и от повторното увеличение на производствената квота на ОПЕК+
Вчера двата основни сорта петрол поевтиняха с около 1 на сто до най-ниските си нива от осем седмици