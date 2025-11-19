Петролът поевтинява заради растящи запаси в САЩ

Цените на петрола се понижават на азиатските пазари след нови данни за по-големи запаси в САЩ, събуждайки притеснения от свръхпредлагане. Спадът обаче остава ограничен заради ефекта от американските санкции върху руските петролни доставки, предава Ройтерс.

Понижение на цените на Брент и WTI

Цените на петрола спадат в днешната азиатска търговия, след като данни на индустрията показаха увеличение на запасите от суров петрол в Съединените щати – най-големия потребител на горива в света. Това засили опасенията от свръхпредлагане, въпреки че понижението беше ограничено от ефекта на американските санкции върху руските петролни доставки, предава Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 12 цента, или 0,18 на сто, до 64,77 долара за барел към 08:30 часа българско време, след като в предходната сесия поскъпнаха с 1,1 на сто. Американският лек суров петрол поевтинява с 9 цента, или 0,16 на сто, до 60,65 долара за барел, след ръст от 1,4 на сто във вторник.

САЩ докладват сериозно увеличение на запасите

По данни на Американския институт за петрола запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 4,45 милиона барела през седмицата, приключила на 14 ноември. Запасите от бензин са нараснали с 1,55 милиона барела, а тези на дестилати – с 577 хиляди барела.

„Като цяло докладът беше относително песимистичен“, коментираха стратезите по суровини на Ай Ен Джи, но допълниха, че „пазарните участници изглеждат по-загрижени за рисковете, свързани с доставките, отколкото за потенциално свръхпредлагане“.

Санкциите срещу Русия и геополитическият фактор

Санкциите на САЩ срещу големите руски производители „Роснефт“ и „Лукойл“ поставят краен срок 21 ноември за прекратяване на сделките с тези компании. Министерството на финансите на САЩ съобщи, че ограниченията вече оказват натиск върху приходите на Русия и с времето ще ограничат износа ѝ на суров петрол. Купувачите в Китай и Индия вече се насочват към алтернативни доставчици.

„Референтните цени остават в тесен диапазон, като пазарът следи ефекта от санкциите, въпреки че опасенията за свръхпредлагане продължават да натежават“, заяви Емрил Джамил, старши анализатор по петрола в Ел Ес И Джи.

Цените се повишиха във вторник, след като инвеститорите оцениха ефекта от санкциите и последните украински атаки срещу руски рафинерии и износни терминали, които породиха опасения от прекъсвания на доставките.

Силно търсене на дизел, но тревоги за свръхпроизводство

Въпреки това анализаторите предупреждават, че производството на петрол остава над нивото на текущото търсене, което ограничава възходящия потенциал на цените.

След атаките срещу руската енергийна инфраструктура маржовете на печалбата при дизеловото гориво в Европа достигнаха най-високото си равнище от септември 2023 г., пояснява Ройтерс.

„Пазарът на дизелово гориво остава силен и подкрепя цените, но продължаващото свръхпредлагане на суров петрол кара инвеститорите да бъдат предпазливи по отношение на бъдещи печалби“, коментират анализатори от китайската брокерска компания „Хайтонг Фючърс“.

Официалните данни на правителството на САЩ за енергийните запаси ще бъдат публикувани по-късно в сряда. Осем анкетирани от „Ройтерс“ анализатори очакват средно спад на запасите от суров петрол с около 600 хиляди барела през седмицата до 14 ноември.

