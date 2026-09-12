Доматите скочиха с над 27%. Прясното мляко ги следва плътно
Тържищният индекс отново тръгна нагоре, но чушки, краставици, картофи и лимони поевтиняват
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Тържищният индекс отново тръгна нагоре, но чушки, краставици, картофи и лимони поевтиняват
Ябълките поевтиняват с над 13%, зелето с близо 12%, но тиквичките и картофите рязко обръщат посоката
Повечето плодове и зеленчуци слизат надолу, но маслото, сиренето и кашкавалът тръгват в обратната посока
Брашното падна с 8,7 на сто, докато фасулът, оризът и яйцата поскъпват
Цените се движат разнопосочно, докато общият индекс на храните отчита леко понижение
Кои икономически гаганти пострадаха най-тежко?
Милиарди се изпариха в края на сесията в Лондон, Франкфурт и Париж
Шокираща разлика на пазара
Суша и потоп удрят големите световни плантации заради Ел Ниньо, Индия и Бразилия най-уязвими
Котировките на сорта Brent се понижиха с 3,9% до около 84 долара за барел
На борсата край Първенец търговци отчитат спад до 30%, а доматите стигат до пазара с огромна разлика в цената
Най-силен е спадът при тиквичките, зелето, краставиците, черешите и ягодите
Сърцето на глобалния капитализъм е в криза
Водещите индекси отчетоха значителни спадове
Несигурността около Ормузкия проток държи пазара под напрежение
Решението потвърждава правилното прилагане от страна на НОИ на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване
Инвеститорите реагират позитивно, докато напрежението около Иран не отшумява
За часове изтриха загубите от войната
Ударно започват нови проучвания
Изтриха абсолютно всичко от сутринта