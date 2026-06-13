Зеленчуците поевтиняха рязко, но клиентите чакат промяна по щандовете

Цените на част от зеленчуците и плодовете по борсите тръгнаха надолу след старта на държавната инициатива "Кошница с грижа" и навлизането на все повече българска сезонна продукция. На стоковото тържище край пловдивското село Първенец търговците отчитат поевтиняване при основни храни като тиквички, краставици, зеле, ягоди и череши. Според тях спадът се дължи едновременно на обсъжданите мерки срещу спекулата, на засилените проверки и на факта, че родното производство вече залива пазара. Въпреки това разликата между цените на едро и тези по пазарите остава болезнена за потребителите.

Борсата вече усети сезона

Най-сериозно поевтиняване на борсата край Първенец има при тиквичките, зелето и краставиците. Според изпълнителния директор на "Стоково тържище" в селото Илия Гатев именно краставиците са сред продуктите с най-видим спад, защото в момента количествата са големи.

"Най-много са поевтинели краставиците. В момента има много краставици при нас. При доматите също има, но по-малко понижение на цените - с около 20-30 процента", казва Гатев пред Нова телевизия.

Търговците посочват, че само за седмица цените на едро са паднали с около 30%. Основната причина е навлизането на българската продукция, която в момента е по-евтина от вносната и започва да натиска пазара надолу.

Българската стока изпревари вноса

На борсата вече се вижда отчетлива промяна - родните зеленчуци държат по-ниски цени от внесените. Това обръща обичайната картина, при която транспортът, посредниците и недостигът често правят крайната цена трудно поносима за купувачите.

"Тиквичката в момента е 50 цента. Чушката е 1,70, а 1,60 е оранжерийната българската, патладжанът е 1,50, картофът е 50 цента, зелето е 30 цента", обяснява търговецът Васил Панайотов.

Спадът не се ограничава само до зеленчуците. Цените на ягодите и черешите са паднали наполовина, което е една от най-видимите промени за сезона. Най-скъпи остават лимоните, при които вносът и транспортът продължават да държат цената по-висока.

Мерките стреснаха веригата

Според директора на борсата поевтиняването не може да се обясни само със сезона. Засилените проверки от контролните органи и заявката на държавата, че ще се бори със спекулата, също са подействали дисциплиниращо върху част от участниците по веригата.

"Мисля, че има някакъв такъв ефект, понеже бяха обявени конкретни мерки. Може би това по някакъв начин дисциплинира хората по веригата, но мисля, че по-скоро сезонната продукция, която излиза тя регулира цените. Цените на вноса сега в момента са леко по-високи заради транспортните разходи", коментира Илия Гатев.

Инициативата "Кошница с грижа" вече започна в част от големите вериги, но на борсите ефектът се смесва със сезонния натиск. Затова търговците не отдават целия спад на държавните мерки, а по-скоро на комбинация от повече стока, повече контрол и по-внимателно поведение по веригата.

Голямата разлика идва след борсата

Най-острият въпрос остава как една цена на едро се превръща в много по-висока цена за клиента. Търговец на борсата обяснява, че доматите, които продава за 1 евро, на пазара стигат до 4 евро.

По думите му не е ясно защо крайната цена скача до четири пъти. Тази разлика показва, че най-голямото напрежение може да не е при производителя или борсата, а в следващите звена - транспорт, прекупвачи, търговци на дребно и пазарни надценки.

На най-големия пазар в Пловдив - Четвъртък пазара, търговците отказват коментар по темата. Клиентите обаче казват, че усещат известно поевтиняване, макар и не толкова рязко, колкото показват борсовите цени.

Клиентите чакат по-осезаем спад

Производителите очакват цените да се задържат около сегашните нива, ако сезонната продукция продължи да излиза в достатъчни количества. Това означава, че натискът надолу може да остане, но не е сигурно колко бързо и колко силно ще стигне до щандовете.

Пазарът вече е получил първия сигнал - българската стока е повече, по-евтина е от вносната и създава реална конкуренция. За потребителите обаче решаващият въпрос не е колко струват тиквичките, доматите или черешите на борсата, а дали тази по-ниска цена ще се види ясно и в сметката им накрая.

Сега цените се движат под натиска на три сили - сезонното производство, държавния контрол и реакцията на търговците. Ако спадът остане само на едро, недоволството на клиентите няма да намалее. Ако обаче борсовото поевтиняване се пренесе реално и по пазарите, "Кошница с грижа" може да се окаже не само политически знак, а видим натиск върху една от най-чувствителните теми за домакинствата - храната.

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