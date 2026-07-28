Аферата "Петрохан": Разкриха мащабна схема, политици точат ПВУ заради Лама Иво

Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на огромни средства по екологична линия от Плана за възстановяване и устойчивост. Това е била мащабна схема, а политическите връзки водят към „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.

Това заяви природозащитникът Атанас Русев в предаването „Денят започва“ по БНТ, където коментира разследването на трагедията в хижа „Петрохан“.

Русев обясни, че от първия ден съдейства активно на разследващите органи и именно по тази причина досега е избягвал публичните изяви и коментарите по случая.

„Аз лично съдействам на разследването от първия ден. Запазих мълчание, защото активно съдействам на това разследване. И както би трябвало да правят абсолютно всички, които са замесени и знаят нещо по този случай. Тези хора малко или много през годините съм ги познавал и съдействам с информация“, заяви Атанас Русев.

Според него обаче има три групи хора, които не само че не оказват съдействие, но и пречат на разследването.

„Докато аз съдействам, има три типа субекти, които абсолютно не съдействат и вредят на разследването. Първата група са журналисти и медиите, които активно, без никакви факти, правят абсолютни спекулации по мрежата и в медиите, които притежават. Това внася разкол най-вече в общественото мнение, което в една нормална държава не би било допустимо“, заяви Русев.

„Втората група са хора, които са близки до тази група – приятели, познати, родители, които по същия начин знаят много, но мълчат. Те не казват истината. Има и хора, които са били в тази общност преди 35 години. Някои от тях вече са семейни, имат деца. Всички те също мълчат“, каза той.

„Третата група, за която ще говоря, е най-страшната. Това са политиците, които са финансирали цялата тази организация. Те са поддържали всичко това и също пазят пълно мълчание какво са правили на тази хижа“, заяви Атанас Русев.

„Това, което мога да кажа за разследването – не съм говорител на МВР – но доколкото имам информация, то е почти към края си. В момента се довършват финалните експертизи. Знам, че има нови данни по случая, има нови свидетели, които са проговорили. Има веществени доказателства. Има 100% сигурност какво се е случило, как се е случило и по какъв начин. Някои от тези моменти са запечатани на камери. Камерите снимат в 4K с най-високата резолюция“, заяви той.

На въпрос дали разследването ще докаже версията за убийство и последвало самоубийство, в основата на които стои Ивайло Калушев, Русев отговори, че това е официалната версия и няма данни, които да ѝ противоречат.

„Това е официалната версия и аз не мисля, че има нещо друго да се каже повече от нея. Няма нищо, което да противоречи на тази версия. Дори напротив“, каза природозащитникът.

Русев потвърди и твърденията, че в общността около Ивайло Калушев е имало култ към личността му.

„Всички тези неща определено ги е имало, но пак ви казвам – всичко ще излезе в самото разследване. Тези неща няма как да се скрият. Казвам ви, че за тях има многобройни доказателства, които са събрани по надлежния ред. Там няма лъжа или измислица – това са доказателства“, подчерта той.

„За съжаление, има много политика във всичко това, защото се оказва, че групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на адски много средства по екологична линия. Всъщност това е била една огромна схема. Организациите, които той е създал, са били подготвени в един момент по екологичните теми да получават адски много средства, които да идват по Плана за възстановяване. Там е част от голямото разклонение на случая“, заяви Атанас Русев.

„Всички тези политици, които са се появявали на тази хижа или са имали отношение, според мен трябва да бъдат извикани“, каза Русев.

Запитан към кои лица и политически сили води пътят на парите, той посочи конкретно „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.

„Тези връзки са публикувани, не е нужно аз да ги казвам. Хората ги знаят. Водят към „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“. Натам водят. Според мен истината ще излезе. Рано или късно тя ще излезе. Няма как да бъде потулена или скрита“, заяви Атанас Русев.

Половин година след трагедията полицейската охрана на хижа „Петрохан“ беше свалена, а наследниците бяха допуснати да влязат във владение на имота. Близките на загиналите продължават да поставят под съмнение официалната версия за случилото се, докато Русев твърди, че разследващите вече разполагат с достатъчно доказателства, за да установят напълно последователността на събитията.