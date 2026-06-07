Пазарите у нас дадоха глътка въздух с по-евтини плодове и зеленчуци

Цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите и тържищата у нас се понижиха през първата седмица на юни, показва седмичният бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който следи движението на храните на едро в България, пада с 3,14 на сто до 2,500 пункта при 2,581 пункта седмица по-рано.

Най-сериозно поевтиняване има при тиквичките, зелето, краставиците, черешите и ягодите. Данните очертават силно сезонно раздвижване на пазара, но при част от основните храни има и поскъпване.

Зеленчуците поведоха спада

Най-голямо понижение при зеленчуците е отчетено при тиквичките, които поевтиняват с 37,54 на сто до 0,94 евро за килограм. Зелето е надолу с 29,03 на сто до 0,55 евро за килограм, а краставиците - с 24,36 на сто до 1,25 евро за килограм.

Цената на червените чушки пада с 21,15 на сто до 2,60 евро за килограм, а зелените чушки поевтиняват с 9,15 на сто до 2,26 евро за килограм. Доматите също са по-евтини - с 13,67 на сто до 1,80 евро за килограм. Зелената салата отчита спад с 5,06 на сто и се търгува по 0,75 евро за килограм.

Не всички зеленчуци обаче следват тази посока. Зрелият лук кромид поскъпва с 14,55 на сто до 0,63 евро за килограм, а морковите са нагоре с 1,80 на сто до 0,85 евро за килограм.

Череши и ягоди поевтиняха осезаемо

При плодовете най-силен спад има при черешите, чиято цена се понижава с 20,59 на сто до 2,70 евро за килограм. Ягодите също поевтиняват чувствително - с 12,46 на сто до 2,46 евро за килограм.

Спад е отчетен и при ябълките, които са надолу с 13,98 на сто до 1,20 евро за килограм. Лимоните се движат в обратна посока и поскъпват с 4,52 на сто до 2,60 евро за килограм.

Млечните продукти останаха със смесена картина

При млечните продукти промените са по-умерени, но посоката не е еднаква. Кравето сирене поевтинява с 0,40 на сто до 6,19 евро за килограм, а кашкавалът "Витоша" е надолу с 0,18 на сто до 9,62 евро за килограм.

Киселото мляко с масленост 3 и над 3 процента поскъпва с 0,69 на сто и се търгува по 0,73 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко поевтинява с 0,65 на сто до 1,14 евро за литър, докато кравето масло в пакетче от 125 грама е по-скъпо с 3,57 на сто до 1,45 евро за брой.

Поскъпване при част от основните храни

Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,81 на сто до 3,66 евро за килограм. Яйцата размер М обаче поскъпват с 1,20 на сто и достигат 0,21 евро за брой на едро.

При основните хранителни продукти оризът е нагоре с 2,56 на сто до 1,70 евро за килограм. Зрелият фасул поскъпва с 8,01 на сто до 2,19 евро за килограм, а лещата - с 2,20 на сто до 2,09 евро за килограм.

Брашното тип 500 поевтинява с 6,47 на сто до 0,65 евро за килограм. Олиото също е по-евтино - с 0,58 на сто до 1,71 евро за литър. Захарта поскъпва с 0,28 на сто и се търгува по 0,90 евро за килограм.

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