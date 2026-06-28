Цените на едро пак тръгнаха надолу, но доматите и ягодите изненадаха пазара

Цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци продължават да се движат надолу и тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Общата картина е леко облекчение за пазара, но не при всички продукти. Докато тиквичките, зелената салата, чушките, картофите, прясното мляко, маслото и брашното поевтиняват, доматите, ягодите, ябълките, яйцата, пилешкото месо и оризът поскъпват.

Доматите поскъпват, тиквичките падат рязко

При зеленчуците най-много поскъпват доматите - с 9,81 на сто, до 1,50 евро за килограм. Нагоре са още зелето - с 3,77 на сто, до 0,55 евро за килограм, краставиците - с 1,56 на сто, до 1,04 евро за килограм, и морковите - с 1,09 на сто, до 0,93 евро за килограм.

Най-силен спад има при тиквичките, които поевтиняват с 25,13 на сто и се търгуват по 0,59 евро за килограм. Зелената салата също е значително надолу - с 20,77 на сто, до 0,58 евро за брой.

По-евтини са и чушките. Червените падат с 14,75 на сто до 2 евро за килограм, а зелените - с 5,86 на сто до 1,80 евро за килограм. Картофите поевтиняват с 10,71 на сто до 0,60 евро за килограм. Зрелият лук кромид запазва цената си от миналата седмица и остава 0,60 евро за килограм.

Ягодите пак дръпнаха нагоре

При плодовете най-голямото поскъпване отново е при ягодите. Те са с 14,57 на сто нагоре и се продават по 3,35 евро за килограм на едро.

Ябълките също поскъпват - с 11,11 на сто, до 1,26 евро за килограм. Лимоните са нагоре с 2,93 на сто и достигат 2,53 евро за килограм. Единственото поевтиняване в тази група е при черешите - с 1,13 на сто, до 2,10 евро за килограм.

Кашкавалът и млякото надолу, сиренето без промяна

При млечните продукти картината е смесена. Кравето сирене запазва стойността си от миналата седмица и се търгува по 5,98 евро за килограм. Кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява с 1,85 на сто до 9,23 евро за килограм.

Киселото мляко с масленост 3 и над 3 процента поскъпва с 0,55 на сто до 0,73 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко обаче е надолу с 4,26 на сто и вече се търгува по 1,08 евро за литър. Кравето масло в пакетче от 125 грама също поевтинява - с 2,03 на сто, до 1,35 евро за брой.

Пилешкото и яйцата поскъпват

При животинските продукти има леко движение нагоре. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,59 на сто и достига 3,75 евро за килограм.

Яйцата размер М са с 1,94 на сто по-скъпи и се търгуват по 0,21 евро за брой на едро. Макар ръстът да не е голям, той се вписва в общата картина на разнопосочно движение при основните храни.

Оризът нагоре, брашното надолу

При останалите основни продукти най-силен ръст има при ориза. Цената му се покачва с 4,34 на сто до 1,73 евро за килограм. Лещата също е нагоре - с 1,35 на сто, до 2,10 евро за килограм.

Олиото е минимално надолу - с 0,12 на сто, до 1,71 евро за литър. Захарта е минимално нагоре - с 0,45 на сто, до 0,89 евро за килограм. Брашното тип 500 поевтинява осезаемо - с 8,31 на сто, до 0,64 евро за килограм. Зрелият фасул също е надолу - с 1,73 на сто, до 2,16 евро за килограм.

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