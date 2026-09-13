Цените на борсите обърнаха посоката. Плодовете падат с двуцифрени проценти
Индексът на едро продължава надолу, а поевтиняване има и при зеленчуци, масло, яйца и брашно
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Индексът на едро продължава надолу, а поевтиняване има и при зеленчуци, масло, яйца и брашно
Тържищният индекс отново тръгна нагоре, но чушки, краставици, картофи и лимони поевтиняват
Ябълките поевтиняват с над 13%, зелето с близо 12%, но тиквичките и картофите рязко обръщат посоката
Повечето плодове и зеленчуци слизат надолу, но маслото, сиренето и кашкавалът тръгват в обратната посока
Брашното падна с 8,7 на сто, докато фасулът, оризът и яйцата поскъпват
Цените се движат разнопосочно, докато общият индекс на храните отчита леко понижение
Най-силен е спадът при тиквичките, зелето, краставиците, черешите и ягодите
Цената на кравето сирене пада с 0,25 на сто до 11,97 лева за килограм
Цената на кравето сирене пък пада с 1,06 на сто до 11,94 лева за килограм
При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, и тази седмица най-много поскъпват тиквичките
При плодовете обаче по-скъпи са единствено бананите
Цената на кравето сирене обаче пада с 0,49 на сто до 12,12 лева за килограм
При зеленчуците най-много поскъпват червените и зелените чушки
Цената на кравето сирене скача с 0,73 на сто до 12,05 лева за килограм
Цената на кравето сирене обаче се вдига с 0,97 на сто до 11,95 лева за килограм
Цената на кравето сирене скача с 1,99 на сто до 12,07 лева за килограм
Олиото също е по-евтино тази седмица
Доматите поевтиняват с 12,97 на сто и се търгуват по 2,20 лева за килограм
Яйцата (размер М) поскъпват с 1,12 на сто до 0,36 лева за брой на едро
Прясното мляко поскъпва с 2,84 на сто и се продава по 2,39 лева за литър на едро