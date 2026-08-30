Цените на едро пак тръгнаха надолу, големи разлики при плодове и зеленчуци

Храните на едро в България продължават да поевтиняват и през последната седмица, въпреки че движението при отделните продукти да е силно разнопосочно. Индексът на тържищните цени на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата се понижава с 0,74% - от 2,292 на 2,275 пункта. Най-сериозен спад има при зелето и ябълките, докато тиквичките скачат с близо 18%, а картофите също поскъпват осезаемо.

Тиквичките скачат, зелето рязко поевтинява

Най-голямото увеличение при зеленчуците е при тиквичките. Те поскъпват с 17,65% и вече се търгуват по 0,76 евро за килограм. Картофите също тръгват нагоре - с 9,63% до 0,66 евро за килограм, а зелените чушки добавят 2,89% и достигат 1,14 евро.

При останалите основни зеленчуци картината е обратната. Червените чушки поевтиняват със 7,27% до 1,25 евро за килограм, а най-голямото намаление е при зелето - с 11,66% до 0,50 евро. Зелената салата губи 10,56% и се продава по 0,61 евро, а морковите поевтиняват с 10,26% до 0,70 евро за килограм.

По-ниски са цените и на някои от най-купуваните продукти за ежедневната трапеза. Зрелият лук кромид се понижава с 4,97% до 0,65 евро за килограм, доматите - с 4,53% до 0,97 евро, а краставиците - с 1,8% до 1,20 евро.

Ябълките водят понижението при плодовете

Най-сериозният спад при плодовете е при ябълките. Цената им се понижава с 13,11% и достига 1,10 евро за килограм. Прасковите също са по-евтини - с 3,52% до 1,15 евро, а лимоните губят 1,85% и се търгуват по 2,12 евро за килограм.

Кайсиите са единственият наблюдаван плод без движение през седмицата. Те запазват цената си от 1,20 евро за килограм.

Сиренето нагоре, кашкавалът и маслото надолу

При млечните продукти няма обща посока. Кравето сирене практически запазва цената си, но все пак отчита минимално увеличение с 0,13% до 6,16 евро за килограм. Кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява с 1,73% и вече се продава на едро средно по 9,10 евро за килограм.

Киселото мляко с масленост 3 и над 3% поскъпва с 0,83% до 0,73 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко върви в обратната посока и поевтинява с 3,98% до 1,11 евро за литър. По-сериозно е понижението при кравето масло - пакетче от 125 грама се търгува по 1,44 евро, което е спад с 4,26%.

Пилешкото и яйцата поскъпват

При животинските продукти нагоре вървят пилешкото месо и яйцата. Замразеното пиле поскъпва с 1,1% и достига 3,68 евро за килограм.

Яйцата размер М увеличават цената си с 4,17% и вече се продават средно по 0,20 евро за брой на едро.

Олиото, захарта и брашното отново по-евтини

Добър сигнал идва от няколко основни хранителни продукта, които присъстват почти постоянно в потребителската кошница. Оризът поевтинява с 0,95% до 1,66 евро за килограм, а брашното тип 500 - с 4,19% до 0,64 евро.

Захарта също е по-евтина - с 3,41% до 0,85 евро за килограм. Цената на олиото се понижава с 3,08% и достига 1,70 евро за литър.

Изключение правят бобовите храни. Зрелият фасул поскъпва със 7,28% до 2,21 евро за килограм, а лещата добавя 3,41% и вече се търгува средно по 2,12 евро.

Индексът на тържищните цени остава на 2,275 пункта при базово равнище от 1,000 пункта, определено през 2005 година.