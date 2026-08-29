Паника в Европа! Газът свършва, иде страшна зима

Европа влиза в зимата с усещане за паника. Газовите хранилища са на най-ниските си нива от 13 години насам, а експертите говорят за „зимна паника“ – не като метафора, а като реална пазарна диагноза.

Зимата идва, а хранилищата са полупразни

В края на август запасите от газ в ЕС са запълнени едва на 63% – далеч под обичайните 80% за този период. Това е най-ниското ниво за края на август от 2013 г. насам.

Данните от Gas Infrastructure Europe потвърждават тревожната картина: в средата на август хранилищата са около 60–61% пълни – под всички стойности от последните пет години.

Това означава, че Европа ще влезе в отоплителния сезон с около една пета по-малко газ от средното за последните години – и с много по-малък буфер при внезапни студени периоди.

Причините: геополитика, климат и лято, което изяде запасите

Комбинацията от фактори е взривоопасна.

Войната в Близкия изток и блокираните маршрути за износ на LNG от региона на Персийския залив забавят доставките.

Студеният финал на миналата зима изчерпа част от резервите, а горещите вълни през лятото увеличиха производството на електроенергия от газ – нещо необичайно за сезона. Това допълнително изтощи хранилищата.

Ситуацията се усложнява от слабите ветрове в Северна Европа, които намалиха производството на вятърна енергия и увеличиха зависимостта от газови централи.

Пазарът реагира: цените скачат, търговците се паникьосват

Референтната цена на газа в Европа достигна тригодишен връх от над 68 евро/MWh – повече от двойно спрямо началото на годината.

Ако износът от Близкия изток не бъде възстановен, анализаторите предупреждават, че цената може да надхвърли 100 евро/MWh, за да привлече достатъчно LNG за зимата. Това е оценка на Goldman Sachs, цитирана от европейски енергийни анализатори.

Търговците вече се конкурират с азиатските купувачи за всяка партида втечнен газ – битка, която Европа често губи заради по-високите азиатски цени.

Най-уязвими: Великобритания, Белгия, Нидерландия и Германия

Великобритания е в особено рискова позиция – страната почти няма собствени хранилища и разчита на внос от ЕС, САЩ и Близкия изток.

Германия, която има най-големия капацитет за съхранение в Европа, е запълнила едва около половината от него. Белгия и Нидерландия са съответно на 51% и 45% – критично ниски нива за края на лятото.

В същото време Италия и Полша успяват да поддържат над 80% запълване – рядко изключение в континент, който се готви за трудна зима.

Дългосрочната тревога: Европа губи собствен добив

Производството на газ в Северно море намалява, а Норвегия – най-стабилният доставчик на Европа – предупреждава, че след 2030 г. добивът ще започне да спада.

Това означава, че зависимостта от глобалния LNG пазар ще се задълбочи – и всяка геополитическа криза ще се превръща в енергийна буря за ЕС.

Какво следва: зима на несигурност

Европа вероятно няма да остане физически без газ – но ще плати висока цена за всяка молекула.

Пазарът вече е в режим на паника, а правителствата обмислят спешни мерки за защита на инфраструктурата и гарантиране на доставките през следващото десетилетие.

Континентът влиза в зимата с усещането, че енергийният комфорт, който приемаше за даденост, вече не е сигурен. А когато най-обикновеният ресурс – газът – се превърне в стратегическа тревога, Европа разбира колко крехка е енергийната ѝ архитектура.