Паника в Европа! Газът свършва, иде страшна зима

Европа влиза в зимата с усещане за паника. Газовите хранилища са на най-ниските си нива от 13 години насам, а експертите говорят за „зимна паника“ – не като метафора, а като реална пазарна диагноза.
Зимата идва, а хранилищата са полупразни
В края на август запасите от газ в ЕС са запълнени едва на 63% – далеч под обичайните 80% за този период. Това е най-ниското ниво за края на август от 2013 г. насам.
Данните от Gas Infrastructure Europe потвърждават тревожната картина: в средата на август хранилищата са около 60–61% пълни – под всички стойности от последните пет години.
Това означава, че Европа ще влезе в отоплителния сезон с около една пета по-малко газ от средното за последните години – и с много по-малък буфер при внезапни студени периоди.
Причините: геополитика, климат и лято, което изяде запасите
Комбинацията от фактори е взривоопасна.
Войната в Близкия изток и блокираните маршрути за износ на LNG от региона на Персийския залив забавят доставките.
Студеният финал на миналата зима изчерпа част от резервите, а горещите вълни през лятото увеличиха производството на електроенергия от газ – нещо необичайно за сезона. Това допълнително изтощи хранилищата.
Ситуацията се усложнява от слабите ветрове в Северна Европа, които намалиха производството на вятърна енергия и увеличиха зависимостта от газови централи.
Пазарът реагира: цените скачат, търговците се паникьосват
Референтната цена на газа в Европа достигна тригодишен връх от над 68 евро/MWh – повече от двойно спрямо началото на годината.
Ако износът от Близкия изток не бъде възстановен, анализаторите предупреждават, че цената може да надхвърли 100 евро/MWh, за да привлече достатъчно LNG за зимата. Това е оценка на Goldman Sachs, цитирана от европейски енергийни анализатори.
Търговците вече се конкурират с азиатските купувачи за всяка партида втечнен газ – битка, която Европа често губи заради по-високите азиатски цени.
Най-уязвими: Великобритания, Белгия, Нидерландия и Германия
Великобритания е в особено рискова позиция – страната почти няма собствени хранилища и разчита на внос от ЕС, САЩ и Близкия изток.
Германия, която има най-големия капацитет за съхранение в Европа, е запълнила едва около половината от него. Белгия и Нидерландия са съответно на 51% и 45% – критично ниски нива за края на лятото.
В същото време Италия и Полша успяват да поддържат над 80% запълване – рядко изключение в континент, който се готви за трудна зима.
Дългосрочната тревога: Европа губи собствен добив
Производството на газ в Северно море намалява, а Норвегия – най-стабилният доставчик на Европа – предупреждава, че след 2030 г. добивът ще започне да спада.
Това означава, че зависимостта от глобалния LNG пазар ще се задълбочи – и всяка геополитическа криза ще се превръща в енергийна буря за ЕС.
Какво следва: зима на несигурност
Европа вероятно няма да остане физически без газ – но ще плати висока цена за всяка молекула.
Пазарът вече е в режим на паника, а правителствата обмислят спешни мерки за защита на инфраструктурата и гарантиране на доставките през следващото десетилетие.
Континентът влиза в зимата с усещането, че енергийният комфорт, който приемаше за даденост, вече не е сигурен. А когато най-обикновеният ресурс – газът – се превърне в стратегическа тревога, Европа разбира колко крехка е енергийната ѝ архитектура.