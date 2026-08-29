Вдигат магазин на Lidl върху концлагер. Австрия на нокти

Бизнес парк, който се строи на емблематично място, на което е бил нацистки концентрационен лагер в Австрия, предизвикаха вълна от емоции, а историците скочиха, че така се изтрива паметта от кошмарните нацистки времена.

Няколко рушащи се бетонни блока в обрасло поле са всичко, което е останало днес от някогашен концлагер близо до австрийския град Леберсдорф, съобщи Euronews.

Плановете за изграждане на бизнес парк на мястото, включват хладилен склад и магазин на веригата магазини Lidl.

Строежът вече предизвикаха вълна от възмущение в Австрия. "Много тъжно е. Място, натоварено с история, се жертва за икономиката", каза Ерих Стробл, ръководител на местна инициатива за опазване на част от района, пред AFP.

След аншлуса на Австрия от нацистка Германия през 1938 г., комплексът Вайнберглагер е използван за настаняване на хиляди военнопленници и принудителни работници.

По-късно тук там се създава клон на концентрационния лагер Маутхаузен в Хиртенберг – един от най-големите лагери в Австрия, предназначен изключително за жени.

От септември 1944 до април 1945 г. около 400 жени, предимно от Съветския съюз, Италия и Полша, преминават през него. Те са принудени да работят в близка фабрика за боеприпаси.

Въпреки че само някои от руините са останали, според Бертранд Перц, историк, специализиран в лагера Маутхаузен, бившият лагер остава исторически важен, защото "женските затворнички в Маутхаузен са били маргинализирани в културата на паметта."

Новият строеж

Плановете за изграждане на бизнес парка, на 40 км южно от Виена, бяха представени още през 2024 г. Археологически изследвания тогава разкриха запазени следи от бившия лагерен комплекс, но Австрийското федерално управление за защита на паметниците заключи, че тези останки не са достатъчни, за да им се даде статут на паметник.

Когато булдозери влязоха на мястото, активистите отново настояха да се запази това място.

Йозеф Пумбергер, говорител на комитета Маутхаузен-Австрия, каза пред AFP, че изпитва "скръб, гняв и ярост, че това може да се случи в Австрия през 2026 г."

Според Бертран Перц дискусия като настоящата "не би била възможна през 80-те години, когато Австрия предпочиташе да се представя като жертва на нацизма“.

Днес обществото е по-открито по въпроса за миналото си, но в същото време има противоположни призиви.

Исканията да се помни миналото все повече се сблъскват с противоположната тенденция, когато казват, че сега трябва да сложим край на това, заявява Перец.

Австрийската компания, която закупи терена, предложи да подкрепи създаването на мемориал на тази територия. Възпоменателна плоча беше поставена, но според Йозеф Пюмбергер това не е достатъчно.

Много е важно да се запазят материалните следи от онези сгради, в които нацистите са държали хора, измъчвали ги, убивали ги. В противен случай паметта се превръща в нещо виртуално, съществуващо само в книги, фотографии и филми, каза той.