Алпийски кошмар! Серия лавини погреба скиори в Австрия

Най-малко осем души загинаха при серия от три лавини в Австрия, съобщиха планинската спасителна служба и полицията. Трагедиите се разиграха в рамките на един ден в различни части на страната и предизвикаха мащабна спасителна операция със стотици участници и хеликоптери.

Смъртоносният удар в Залцбург

Най-тежкият инцидент е станал на връх Финстеркопф, на около 2150 метра надморска височина, в долината Гросарл, провинция Залцбург. Седем души от скиорска група са били затрупани от лавина вчера следобед. Четирима от тях са открити мъртви, а други са извадени в тежко състояние. Часове по-рано жена е загинала при друга лавина в района на Бад Хофгащайн, също в Залцбург, с което броят на жертвите започна да нараства още преди най-драматичните събития.

Трети инцидент и борба за оцеляване

По-късно през деня полицията потвърди и трето лавинно произшествие – този път в района на Пустервалд, провинция Щирия. Седем чешки скиори са се намирали в района при свличането на снежната маса. Четирима от тях са били евакуирани от спасителни екипи, без да са затрупани, но са получили спешна медицинска помощ. Националността и възрастта на всички загинали и ранени все още не са официално оповестени.

Лавинната опасност остава критична

От планинската спасителна служба предупреждават, че лавинната обстановка остава изключително усложнена. Новата снежна покривка, натрупана през последните дни, е нестабилна и не се свързва със стария сняг, което води до чести и непредсказуеми свличания. В спасително-издирвателните операции са участвали над 200 планински спасители и няколко хеликоптера, които са помагали за издирването на затрупани хора и транспортирането на ранените до болници.

След седмици без сериозни валежи в австрийските Алпи са паднали между 20 и 50 сантиметра нов сняг, което допълнително е повишило риска. Властите отново призоваха скиорите и планинарите да бъдат изключително внимателни, особено при каране извън пистите, след като при други два отделни инцидента още двама мъже са загинали, единият от тях – чешки гражданин.

