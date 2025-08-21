Арестуваха дрогиран български шофьор във Виена

37-годишен български гражданин е прибран от австрийската полиция заради шофиране след употреба на наркотици.

Транспортната полиция във Виена е спряла снощи автомобила на нашенеца, където са били намерени крек, кетамин, кокаин и субститол, съобщи австрийската новинарска агенция АПА. Самият шофьор, който се е намирал под въздействието на наркотици, е бил арестуван.

Полицаите са спрели автомобила му за проверка поради силния шум на двигателя,

дължащ се на технически неизправности - дупка в ауспуха и загуба на масло. Още при спирането на превозното средство австрийските полицаи са забелязали също така в централната конзола на колата и така наречената лула за крек.

Шофьорът е признал без колебание, че току-що е използвал устройството за употреба на крек,

производно на кокаина наркотично вещество, а медицински преглед е потвърдил показанията му, което е довело до отнемане на шофьорската книжка на заподозрения.

При по-нататъшна проверка на колата полицаите са открили пликче с кетамин, друг плик с кокаин и няколко кутии с използвания за заместителна лечебна терапия опиат субститол. Според полицейския говорител Маркус Дитрих конфискувани са осем грама кетамин, 50 грама кокаин и 50 таблетки субститол.

Арестуваният българин, шофирал автомобила, се намира в полицейски арест,

съобщи днес говорител на регионалното полицейско управление на федералната провинция Виена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com