Ключово европейско летище затвори заради обилен сняг
Хиляди пътници са блокирани на аеропорта
Хиляди пътници са блокирани на аеропорта
Задължително при по-късната промоция цената трябва да се сравни с тази на първата отстъпка
При ареста се разбрало, че той току-що е употребил наркотик
Катастрофирал е бус с румънска регистрация, в който са пътували 8 души
Възможно е правителството да встъпи официално в длъжност в понеделник
Преговорите напредват бързо и сделката може да е готова следващата седмица
Кикл е на крачка от участие в кабинет, временен канцлер поема републиката.
Избягалите от режима в сирия, които са на австрийска територия, са много изплашени
Haй-мнoгo ceзoнни ĸapти дo мoмeнтa ca пpoдaдeни в ĸypopтa Xoxĸap
Австрия беше една от малкото държави от ЕС, които зависеха от руския газ
Сега въпросът е как ще се случи следващото правителство и кой ще го оглави
Партия Бира не успя да прескочи 4-процентната бариера
Нехамер успя да намали разликата през последните седмици
Двама от тримата души, участвали в нападението, са били екстрадирани от България
Австрийската полиция задържа двама души, заподозрени в планирането на атаки срещу концертите
ЕНП търпи загуба
Мъжът излежава доживотна присъда в отделение за затворници с "психични отклонения" от 2009 г. насам
Полицията предупреди, че глобите са до 3600 евро
Предполага се, че е отговорен за две убийства на бездомни хора